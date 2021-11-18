聯發科一夫當關 台股漲77點收17841點創4個月新高

台股今 (18) 日震盪走揚，盤中多空拉鋸、一度翻黑，但聯發科氣勢如虹，金融股吸引買盤進駐，面板股也一吐悶氣強勢攻高，帶領指數上漲 77.33 點，收在全場最高 17841.37 點，成交值 3946.35 億元，創 4 個月新高，日 K 寫下連 5 紅。

研調機構 IC Insights 估聯發科今年營收年增上看 6 成、增幅僅次 AMD，今天午盤前在買盤湧入下，股價強漲逾半根停板，一度衝上 1100 元，終場收 1085 元，創下逾半年新高。

其他 IC 設計股方面，股王矽力 - KY 回檔，一度跌至 5240 元，但尾盤跌幅收斂，守住 5300 元，譜瑞 - KY 大漲逾 4%，力旺、祥碩也在盤上表現，而揚智、敦泰、松翰、鈺創、茂達、驊訊等多檔 IC 設計股均表現不俗。

台積電今天維持盤整走勢，終場小漲收在 613 元，大立光、聯電、日月光投控、台達電等電子權值股震盪走低。金融股仍為多頭指標，國泰金領漲逾 1%，兆豐金、中信金也都上漲超過 1%，其他包括開發金、富邦金均在盤上表現。

電視面板價格 11 月上旬出現跌勢趨緩，加上中國雙 11 購物節 TV 銷售創下佳績，外資看好報價有望觸底，維持面板雙虎及京東方「優於大盤」評級，大量買盤今天湧入面板股，友達一度觸及漲停，創逾 3 個月新高，終場收 21.5 元，成交量超過 36 萬張，群創、彩晶都放量大漲逾半根停板。