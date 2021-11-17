〈佳世達法說〉董座看B2C需求趨弱旺季不旺 示警庫存跌價風險

佳世達 (2352-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長陳其宏認為，從大環境來看，已看 B2C 的需求轉弱，消費性電子旺季不旺在第四季更明顯，市況翻轉是「山雨欲來風滿樓」，所幸佳世達大客戶在商業領域需求穩住，加上明年高附加價值產業過半，還有潛在併購效益等，將推升營運續向上。

陳其宏認為，市場需求放緩主要是通膨影響，民生必需品變貴，導致很多 B2C 需求下滑，加上明年可能又有各國央行升息，預估市況翻轉的情況，最快年底、最晚明年上半年就會出現，但目前供應鏈仍面臨缺料，導致滿手庫存，若市況瞬間翻轉、零組件價格下跌，庫存沒去化完的公司都會受傷。

陳其宏指出，目前最缺的還是在半導體，每家公司的成套庫存、幾百顆料件都在等 1-2 顆半導體關鍵料件，因此，表面上看起來市場訂單好像很好，但只是很多東西都卡在供應鏈中、還沒有被組合，唯一解決方法就只有追料，希望快點把庫存出清，為明年建立好的開始。

不過，就佳世達而言，陳其宏認為，明年將繼續成長，一來是商業領域回溫，抵銷消費性產品下滑影響，資通訊品牌通路需求維持高水準；二來是解決方案事業布局加深加廣，強化雲端與數位轉型服務、附加價值提高，也成為成長動能；最後則是醫療事業維持高度成長，醫院營運健康，並擴大防疫物資供給，將支撐營運保持成長。

陳其宏表示，今年前三季網通、智能解決方案以及醫療等高附加價值事業營收來到 33%，明年將再提升，目標要過半；同時，資通訊產品也會提高高毛利應用，對外則會持續尋找新夥伴加入，要追求的不只是營收成長，更要強化獲利能力。