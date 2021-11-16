〈蔡力行開講〉元宇宙商機大 聯發科技術完備無缺、已經準備好

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (16) 日獲頒第十屆工研院院士，會中指出，進入元宇宙一定要有載具，聯發科在載具的 IP、技術、功耗表現等，不僅完備無缺，技術也領先全球，認為聯發科是全球少數技術 Ready(準備好) 的公司。

蔡力行表示，元宇宙是近期相當熱門的題目，有很多業者要進入這塊領域，但元宇宙需要強大運算能力的晶片，對低延遲、低功耗的要求也很高，技術挑戰相當大。

他也認為，元宇宙仍需要時間發展，並非一蹴可幾，如果全球有什麼半導體公司是準備好的，那聯發科必定是其中之一，包括多媒體、5G、WiFi、傳輸等，都位居全球領先地位。

另外，蔡力行也指出，往先進製程是競爭的必要、方向不變，目前包括 5 奈米、4 奈米都已進入量產階段，預期 3 奈米將是下一個階段產品採用的製程，將持續與台積電 (2330-TW) 緊密合作，同時先進封裝如 InFO 等也已經採用，未來將導入 3D 封裝技術。

展望 5G 市場，蔡力行說，聯發科在手機產品表現、市占率均相當不錯，也正往高階市場邁進，對接下來即將發表的新品寄予厚望，看好明後年營運表現，預期 5G 市場將持續擴大，預期不光是中國，其他地區也陸續興起，聯發科機會眾多。