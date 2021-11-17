外資厚愛金融股 買超5檔共逾13萬張

外資今 (17) 日賣超 2.28 億元，但台指期淨空單口數減少 726 口至 1.55 萬口，期現貨不同調；個股方面，外資今日厚愛金融股，買超前十名中就有 5 檔金融股，共逾 13 萬張，也買超面板三傑共逾 5 萬張。

外資大買金融股，包含新光金 7.35 萬張、台新金 2.55 萬張、開發金 1.68 萬張、國泰金 1.63 萬張、富邦金 7386 張，還有中壽、永豐金、玉山金等；也大買面板三傑群創近 3.2 萬張、友達 1.14 萬張、彩晶 9411 張，其餘還有大同 2.87 萬張，聯電、京元電各逾 7000 張，矽統 60009 張等個股。

賣超方面，外資調節航運股，包含長榮 2.58 萬張及長榮航 3199 張、另外還賣超陽明 1.42 萬張，以及新興、裕民等；其餘傳產指標，則有中鋼 1.2 萬張、榮成 9399 張、以及台塑、南亞等個股。

電子股方面，外資賣超較多的有鴻海 1.49 萬張、仁寶 9916 張及同集團的康舒 7500 張，另外還有神達 7094 張、聯強 6370 張。

投信買超最多的則是群創 1 萬張，以及第一金、新光金、開發金、永豐金、中信金、國泰金等金融股，也買超航空雙雄長榮航及華航，還有台泥、仁寶等個股。

投信賣超聯電 1700 張最多，其次還有長興 1696 張，也賣超鴻海 1643 張，另外，中鋼、康舒、南亞等外資賣超股，投信也同步調節。