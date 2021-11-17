杏昌看準台灣中高齡化需求 5年推三大新領域醫材

醫材製造商杏昌 (1788-TW) 總經理陳國師今 (17) 日表示，海外市場雖然今年受到疫情影響，不過整體業績還是成長，看準台灣中高齡化世代需求，未來 5 年內將陸續推出三大新領域產品，再帶動營運成長。

杏昌持續發展現有醫療領域產品，期望再擴充新領域產品，包括脊椎外科、睡眠呼吸中止症治療輔助器材及血管支架等，陳國師提到，因應台灣中高齡化市場需求，脊椎外科的機械設備已銷售約 5 台。

杏昌今年主力投入研發脊椎微創內視鏡手術設備，看好該設備有望成為未來明日之星，推升營運成長；血管支架領域則將推出腹腔、心血管、頭顱等治療用的導管與支架產品。

海外市場方面，陳國師坦言，今年受到疫情影響，海外業務幾乎停擺，中國的牙材市場或是印尼血液透析市場都受衝擊，印尼方面，今年僅少部分客戶有下訂單，加上疫情帶動死亡率攀升，導致透析人口下降。

陳國師表示，雖然海外市場還有改善空間，不過整體營收仍維持小幅成長，加上今年匯率對公司有利，有望平衡原物料與運費成本，今年營收有望優於去年，獲利持穩看待。

杏昌為國內專業醫療器材通路商，主要營業項目為代理血液透析耗材、牙科、心臟科等產品，今年前三季營收比重方面，血液透析耗材占 81%、急重症占 9.47%。