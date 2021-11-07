同泰虧損收歛 拚Q4轉盈並重回韓系手機供應鏈

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰 (3321-TW) 10 月營收 1.94 億元，年增 13.51%，為 2021 年以來連續 10 個月營收都較去年同月成長，累計前 10 月營收 18.7 億元，已超越去年全年，虧損逐季收歛，同泰也力拚第四季營運轉盈，並爭取重回韓系手機的供應鏈。

同泰前 10 月營收為 18.7 億元，年增 20.52%。同泰主管表示，看好業績將漸入佳境。

同泰第三季營收 5.66 億元，毛利率 11.71%，季減 0.67 個百分點，年增 2.14 個百分點，稅後虧損 1460 萬元，較上一季虧損收歛，單季每股虧損 0.1 元。同泰前三季營收 16.76 億元，毛利率 10.9%，較去年同期增加 9.87 個百分點，稅後虧損 6348 萬元，每股虧損 0.41 元。

同泰去年以來積極進行接單體質調整，並布局各式新產品，高層主管指出，2020 年同泰取得 7 項車用板認證，挹注今年營運。今年以來的出貨結構上，筆記型電腦應用為主，但車用板占比已提升到 20%。

同泰調整中國大陸江蘇揚州廠營運體質，並已脫離虧損，台灣廠也陸續改善，去年汰除包括 Chip LED 板等獲利不佳產品，減輕營運負擔，去年疫情期間也拿下不少新訂單的入場券，未來 Mini LED、車載、5G 等產品出貨逐步放量，最新的目標在力拚第四季營運轉盈，扭轉連 23 季以來虧損窘況。

同泰去年以來不斷改善接單、生產品質，並調降江蘇揚州廠、台灣廠損益兩平點，今年以來稅後虧損金額逐季縮減，由第一季 2979 萬元到第二季的虧損 1909 萬元，第三季單季虧損收歛到 1460 萬元。