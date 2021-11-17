〈美股早盤〉美股開平走低 Visa挫5%領跌道瓊

昨日強勁的經濟經濟與財報幫助提振市場信心，在 Target、勞氏等零售商公布財報後，投資人持續評估通膨風險，美股周三 (17 日) 開平走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 80 點或 0.23%，那斯達克綜合指數小跌 0.04%，標普 500 指數跌 0.15%，費城半導體指數跌 0.7％。Visa(V-US) 開盤後挫逾 5%，領跌道瓊。

Target(TGT-US) 和勞氏 (LOW-US) 開盤分別跌 3.5％和漲 4％。兩家零售巨頭周三公布最新業績，即使供應鏈中斷和成本上揚的影響帶來隱憂，總體來看，財報表現均優於市場預期。

受惠於門市和網路客流量增加，Target Q3 銷售額和 EPS 均勝預期，但供應鏈困境和勞動力成本上升正在拖累利潤率。勞氏公布 Q3 銷售額也擊敗市場預期，並上調全年銷售展望，顯示家居修繕需求仍強。

周三截稿前，美元指數再度接近 96 關卡，10 年期美債殖利率續落在 1.6％上方。昨日零售銷售和工業生產數據報喜，將美元指數推升至 96 上方，寫 16 個月新高。

強勁的零售數據和 Fed 官員的鷹派言論，提振了市場對於 Fed 最快明年中升息的預期。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具預計，Fed 在明年 6 月會議上升息 1 至 2 碼的機率為 48.1%。

周三公布最新數據顯示，因材料和勞動力短缺，美國營建活動似乎受到影響，10 月新屋開工意外下滑，月減 0.7%，至 152 萬戶，營建許可則反彈 4%，至 165 萬戶。

截至台北時間周三 (17 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 81.57 點或 - 0.23%，暫報 36060.65 點

那斯達克綜合指數下跌 6.73 點或 - 0.04%，暫報 15967.13 點

標普 500 指數下跌 7.10 點或 - 0.15%，暫報 4693.80 點

費半下跌 26.95 點或 - 0.70%，暫報 3832.45 點

台積電 ADR 下跌 0.46% 至每股 117.54 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.639％

紐約輕原油下跌 1.04％ 至每桶 79.92 美元

布蘭特原油下跌 0.76% 至每桶 81.80 美元

黃金上漲 0.64% 至每盎司 1865.90 美元

美元指數上漲至 95.99

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

勞氏 (LOW-US) 早盤上漲 4.15％，至 254.93 美元。

家居裝飾零售商勞氏 (Lowe’s) 盤前公布本會計年度 Q3 財報，營收年增 2.7%，至 229.2 億美元，EPS 報 2.73 美元，雙雙優於預期，勞氏並調升全年銷售預期至 950 億美元。

Target(TGT-US) 早盤下跌 3.51％，至 257.05 美元。

Target 盤前公布本會計年度最新財報，營收、獲利和同店銷售增長均優於預期，但隨著勞動力和運費成本上揚，利潤率恐承壓。

Visa(V-US) 早盤下跌 5.22％，至 203.94 美元。

亞馬遜 (Amazon) 周三表示，因支付產生的處理成本較高，明年 1 月 19 日起將不再接受消費者使用英國發行的 Visa 信用卡付款。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月新屋開工年化月增率報 - 0.7%，預期 1.3%，前值自 - 1.6% 下修至 - 2.7%

美國 10 月新屋開工年化總數報萬 152 萬戶，預期 157.3 萬戶，前值自 155.5 萬戶下修至 153 萬戶

美國 10 月營建許可年化月增率報 4％，預期 2.8%，前值自 - 7.7% 下修至 - 7.8%

美國 10 月營建許可年化總數報 165 萬戶，預期 163 萬戶，前值自 158.9 萬戶下修至 158.6 萬戶

上圖：新屋開工月率，下圖：營建許可月率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 表示，股票報酬逐漸超過債券，在相對估值驅動下，目前投資人仍處於害怕錯過報酬的狀態。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 稱，昨日公布令人驚喜的零售銷售報告、穩健的工業產出以及零售股財報，所有跡象都顯示，零售商將迎來非常強勁的假期銷售旺季，這應該有助於推動股市繼續走高。