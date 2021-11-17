〈永豐金法說〉訂未來三年永續主軸 積極爭取併購機會

永豐金 (2890-TW) 今 (17) 日舉行法說會，前 10 月獲利已超越歷年紀錄、創新高；永豐金更訂未來三年永續主軸，將引領綠色商機。談到併購策略，總經理朱士廷表示，因應金融併購趨勢，將積極爭取國內外併購的機會。

朱士廷表示，受惠銀行子公司生息資產持續擴張，證券子公司經紀手續費收入強勁成長，今年前三季稅後純益 127.9 億元，較去年同期大幅成長 38.5%，金額創同期新高，此外，累計今年前 10 月自結稅後純益更已達 137.1 億元，年增率 33.3%，金額已超越歷年全年紀錄，創歷史新高。

永豐銀行總經理莊銘福表示，利息淨收益因孳息資產量率皆升而續創新高，手續費淨收益在財富管理及放款的帶動下亦創新猷，較去年同期成長 4.5%。資本水準強健，第三季底合併資本適足率 15.39%，第一類資本適足率 12.36%，普通股權益資本適足率 10.94%。

永豐金證券 2021 年前三季自結淨收益 106.7 億元，較去年同期成長 45.7%，稅後純益 37.0 億元，較去年同期成長 88.0%，金額亦超越歷史全年最高獲利，年化 ROE 達 16.33%。永豐金證券總經理江偉源表示，相較於去年同期，證券的經紀業務市占率提升 0.15%、融資餘額成長 80.8%，帶動穩定性收入達 95 億元，較去年同期成長 45.1%，台股經紀與複委託市占率皆持續增加，穩定性獲利逐年提升。

朱士廷表示，永豐金至今已有太陽能融資餘額近 600 億元、推出 SASB 為框架的台股 ESG 評鑑系統、發行三檔 ESG 永續基金、輔導綠色企業上市櫃等多項具體成果，未來三年將更積極推動永續金融，並訂出三年的永續策略主軸，預計透過設定科學基礎減碳目標 (SBT)、逐步提高綠電使用比率、擴大替代能源融資及 GSS 債券發行等計畫，並逐步擴大投融資業務影響層面。

其中，太陽能融資部分，到今年 10 月底為止，太陽能光電融資餘額已近 600 億元，合作太陽能電廠總數約累計達 5503 座，裝置容量累計達 1.8GW，市占率以超過 25% 居冠，預計年底前將陸續簽署電廠聯貸合約。

永豐銀行去年承辦全台首宗綠電交易融資案，今年完成首件漁電共生專案融資，也是全台首家發行綠色債券、可持續債券的業者，上周入列 DJSI 道瓊永續指數。

至於金融業併購議題，朱士廷表示，併購是個趨勢，永豐金必須積極面對，無論國內外，只要對金控版圖有利，銀行、證券、壽險、金融科技都很積極評估，只要有機會都願意爭取洽談。