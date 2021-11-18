〈貴金屬盤後〉通膨擔憂不斷 黃金登6月初以降高點

週三 (17 日) 交易，黃金期貨價格在連跌 2 日後終於收高，對通膨的擔憂情緒支撐了黃金走勢，此外，ICE 美元指數自去年 7 月以來的最高水準下滑，額外提供了黃金支撐力。

昨日黃金下跌 0.7%，係因美國經濟數據強勁，提振了美元並一定程度上抑制了避險需求。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，這不僅僅是經濟數據，而是在經濟體向消費者傳遞的消息。通膨數據能不能傳達給消費者，這是本週沃爾瑪 (WMT-US)、塔吉特 (TGT-US) 和 Home Depot (HD-US) 等財報電話會議中的關鍵部分。

「一旦這成為大型零售商面對的問題時，對通膨的擔憂以及通膨失控的認知便是真實存在，不侷限金融市場，市場正試圖讓狀況更清晰。」Wright 說。

「黃金過去一個月多來一直以走高和建立更高的支撐點來回應此點。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 16.10 美元或 0.9%，收每盎司 1870.20 美元，為 6 月 11 日以來，交易最活躍黃金期貨最高收盤價。

美國人口普查局週三報導，美國 10 月新屋開工季調後年化總數 152 萬套，意外較前月下滑 0.7%。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「(新屋開工率) 意外下降部分是因為房屋建材通膨上升，顯見通膨無所不在，而黃金正在受益。」

週二數據也顯示，美國 10 月零售銷售上升 1.7%，創下 3 月份以來的最大漲幅。

然而，零售銷售數據也看得到通膨，支撐了被視為抗通膨工具的黃金價值。

Sevens Report Research 週三分析報告寫道：「隨著實際利率繼續下降，通膨預期的最新飆升正在支撐黃金漲勢。」

「然而，倘若通膨真的如多數央行長持續預期那樣，在未來幾個月觸頂，那麼實際利率也可能會觸底，那麼黃金再創歷史新高的可能性將消退。對那些搭上最近一波黃金漲勢的人來說，這趨勢仍看漲，但黃金跌至 1800 美元左右低位時，可能是長期低位的良好買點。」

本週投資者將關注 Fed 一系列談話，以獲取有關美國經濟健康狀況以及當前削減購債速度、升息時間點和速度等進一步訊息，這也可能影響黃金等全球資產的價格。

路透社報導，紐約 Fed 總裁 John Williams 表示，市場必須強化以準備迎接下一次的大震盪。

週三發表談話的美國 Fed 其他官員包括舊金山 Fed 總裁 Mary Daly、亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 和芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans。

週四發表談話者包括 Daly 以及亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 和芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週三報告寫道：「我們想聽到的是關於貨幣政策一致的訊息。到目前為止， Fed 主席曾表示不急著升息，而市場參與者預計明年第三季之前不會升息。」

12 月交割的白銀期貨價格上升 22 美分或 0.9%，收每盎司 25.167 美元，彌補了昨日 0.6% 的跌幅。

週三 ICE 美元指數下降約 0.1%，自約莫 2020 年 7 月以來最高點下降，有利美元計價的黃金價格。

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