金融電子點火 台股甩尾漲70點 收全場最高17764點

美股周二全面收高，今 (17) 日台指期結算，台股開高站上 17700 點，金融族群強力撐盤，部分元宇宙及電動車概念股也獲資金點火，終場前湧入 205 億元大量，帶動指數上漲 70.91 點，收在全場最高 17764.04 點，成交值 3948.45 億元。

權王台積電今天一路在平盤附近整理，終場收 610 元，聯發科開高走低，早盤一度大漲近 4%，尾盤遭調節收跌，力守千元關卡；台達電、聯詠、國巨等權值股仍吸引買盤進駐，上漲 2-4%，聯電、華碩等也在盤上表現。

金管會同意開發金以股份轉換方式取得中壽 100% 股權，激勵開發金今天股價直逼漲停，一度衝上 17 元之上，創 2004 年以來新高，終場收 16.95 元，整體金融族群買氣暢旺，新光金漲逾半根停板，國泰金、富邦金、中壽、台新金等同步勁揚逾 2-3%。

關注焦點個股表現，市場傳出，光磊將與日亞化合攻第三代半導體，引發市場聯想，今天在大量買盤進駐下，光磊跳空漲停，收 48.95 元。此外，敬鵬也傳打進電動車新創公司 Rivian 與 Lucid 供應鏈，提供汽車板，激勵股價走高觸及漲停，終場收漲約 6%。

IC 設計廠凌陽創新搭上元宇宙商機，旗下影像信號處理 (ISP) 晶片，已導入 AR 智慧眼鏡與 VR 頭戴裝置，開盤隨即跳空漲停鎖住，收 167.5 元，同集團的芯鼎上漲 10%、凌陽與凌通也有逾 2% 漲幅。