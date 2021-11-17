〈台股盤中〉金融、IC族群突圍 站穩17700點

美股四大指數續揚，亞股今 (17) 日卻跌多漲少，台股在金融、IC 族群、航運領軍突圍，加上元宇宙題材發燙，指數在盤上震盪，相較亞股逆勢抗跌，不過在電子權值股拖累下，指數一度翻黑，17700 點關卡失而復得，估量 4300 億元。

電子三雄以聯發科表現較強勢，最高來到 1075 元，惟盤中漲幅收斂，上漲約 1%；台積電以 615 元開出後，盤中漲幅收斂至平盤震盪；鴻海紅翻黑，跌幅 0.5%。

資金轉向金融族群，指標股國泰金在國壽台股操盤大賺 24.5%，前三季賺逾 982 億元，帶動股價漲幅超過 1%，開發金更拉出逾半根漲停，新光金也有 5% 漲幅；台新金、中信金、永豐金、第一金等表現也不俗；航空雙雄漲勢續強，華航上漲近 3%、長榮航也有 1.6% 漲幅。

驅動 IC 廠天鈺看好驅動晶片價格持穩，且產品供不應求，看好獲利表現，激勵今日股價開高大漲逾半根停板，帶動敦泰一度觸及漲停價 171.5 元，聯詠、矽創也有逾 5% 漲幅。

IC 設計凌陽創新搭上元宇宙商機，旗下影像信號處理 (ISP) 晶片，已導入 AR 智慧眼鏡與 VR 頭戴裝置，開盤隨即跳空漲停鎖住，委買高掛逾 4000 張，同集團的芯鼎上漲 10%、凌陽與凌通也有逾 2% 漲幅。

LED 族群也有零星買單點火，光磊亮燈漲停，鎖在 48.95 元；鼎元、華興漲幅逾 3%；麗清、富采、泰谷、華上等均守住盤上。

法人表示，台股外資買超歸隊、資金行情再起，指數呈現多頭向上態勢，突破 17600 點壓力區，配合各期均線、技術指標轉強，多頭格局不變。