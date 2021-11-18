〈台股盤前〉劍指萬八大關之際 美股回落修正上攻有限

台股昨 (17) 日在金融股撐盤，適逢台指期結算，指數甩尾拉高，再創 7 月中旬以來新高，大盤短天期均線呈多頭排列，有望挑戰前波高點，不過隨著美股走弱，恐怕再度對多方上攻造成壓抑。

台股昨日尾盤出現 205 億元大量，指數終場上漲 70 點，收在全場最高 17764 點，成交值較一日放大至 3948 億元，三大法人小幅買超 4.61 億元，外資則終結連 3 買，賣超 2.28 億元。

美股方面，道瓊下跌 211.17 點，或 0.58%，收 35,931.05 點；標普下跌 12.23 點，收 4,688.67 點；那指跌幅 0.33%，收 15,921.57 點；費半則跌 27.95 點，以 3831.44 點作收。

市場消息部分，美國貿易法院恢復對雙面太陽能面板的進口關稅豁免，市場解讀，是美方對中國進一步釋出友善訊息，但將犧牲美國當地，以及中美晶、元晶、茂迪、聯合再生、安集等台灣等非中國太陽能廠權益。

高通宣布推出新款安謀 (Arm) 架構 PC 處理器，宣稱能和蘋果 M 系列處理器匹敵，最快 2023 年首批產品將出貨。業界預期，該晶片晶圓代工夥伴，將在台積電、三星中擇一，以時程推算，掀起台積電和三星在 3 奈米的搶單大戰。

電子紙大廠元太隨著揚州模組廠逐步擺脫 8 月停工影響，董事長李政昊表示，需求仍大於供給，加上遞延產品趕出貨，估第四季營運將優於上季，攀全年高峰，11、12 月產能利用率都將維持滿載。