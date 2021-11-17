〈貴金屬盤後〉熱錢撤離！觸及5個月來最高盤中價後 黃金收低

週二 (16 日) 交易，在觸及 5 個月來最高盤中價格後，黃金期貨價格收低，係因投資者消化了美國最新經濟數據，包括儘管面臨高通膨，10 月零售銷售仍上升，且月度工業生產大增。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 表示：「推升黃金價格的動力來自投資流，在黃金因上週通膨數據大感意外而衝破下行阻力以及夏季高峰後，看到一些熱錢撤離也不意外。」(熱錢：尋求短期回報的流動資金)

他提到，黃金 ETF 持有量和 Comex 投機的規模，上週回升至 6 月以來的最高水準，但所有這些增長都來自衍生品合約，而不是實體黃金。

然而，Ash 表示，上週黃金支持的 ETF 實際上收在去年 6 月以來最小規模。相比之下，自今年年初以來，資金經理人對 Comex 期貨和期權的看漲押注是最大的。

「與投資組合配置相比，那些對黃金的槓桿賭注，自然是最短期且易變的。因此週二公布強勁的美國經濟數據後，含 10 月零售銷售，就激發了一些獲利了結交易。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 12.50 美元或 0.7%，收每盎司 1854.10 美元，盤中高點達 1879.50 美元，為 6 月 14 日以來，交易最活躍黃金期貨最高盤中價位。

黃金週一下跌 0.1%，終止先前連 7 日的漲勢。根據道瓊市場數據，黃金此前連漲 7 日，為最活躍期貨價格自去年 7 月 29 日止以來的最長漲勢，當時為 9 日連漲。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 16 美分或 0.6%，收每盎司 24.944 美元。

週二美國經濟數據樂觀，緩解了部分貴金屬的投資需求。

美政府週二公布，10 月零售銷售上升 1.7%，為 3 月以來最大單躍升幅，而至少半數以上的上升與物價上升有關。接受《華爾街日報》調查的經濟學家先前預測將增長 1.5%。

10 月工業生產也增長了 1.6%，根據《華爾街日報》調查，此高於預期的 0.8% 升幅。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，就目前而言，黃金處於觀望狀態，週三黃金的收盤可能會為 11 月剩餘時間奠定走勢。

「短期黃金投資者和亞洲的實體黃金買家只會在他們相信金價有可能漲至 1900 美元以上時，才會出手買進。如果不會上升到該價位，金價可能會測試 1825.30 美元和 1793.30 美元。」

Karnani 指出，Comex 的 12 月黃金在 12 月下旬屆期，但現在已經開始平倉和重新建倉 2 月黃金。

黃金下跌之際，美元走高。ICE 美元指數上升 0.4%，在近 16 個月的高點徘徊。美元上漲不利美元計價的大宗商品。

「美元指數大漲，阻止了金價突破 1900 美元。」Karnani 說。

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