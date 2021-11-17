緯穎一度叩關千元 台股盤中閃現12千金

高價股比價效應再現，繼 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 重登千金股後，雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (17) 日盤中也再度叩關千元，最高衝上 1010 元，攀近三個月高點，午盤仍力守千元關卡，也讓台股今日盤中閃現 12 千金。

雲端伺服器需求逐年成長，緯穎也陸續拿下微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等資料中心大廠訂單，雖然今年以來持續受缺料影響，導致出貨不順，但需求持續大於供給，市場認為，本季在料況較第三季改善下，緯穎營運動能可望回溫。

緯穎也指出，今年營運持續面臨台幣升值、供應鏈緊繃、海運價格上漲等挑戰，但看好第四季雲端資料中心需求仍維持季增，將持續與上下游客戶、供應商合作，維持營運穩定、彈性。

緯穎第三季受供應鏈缺料影響，營運表現不如預期，單季稅後純益 20.27 億元，季減 12.21%、年減 9.75%，每股純益 11.59 元，累計前三季純益 60.34 億元，年增 2.7%，每股賺 34.51 元，仍優於去年同期。

不過，緯穎母公司緯創 (3231-TW) 日前考量資金運用效益、實現獲利，處分緯穎 4523 張持股，處分利益達約 33 億元，而處分完畢後，緯創仍持有緯穎約 8425 萬仟股，持股比則微降至 48.189%。