癌症用藥出貨旺 美時上半年純益年增逾8成 每股賺3.21元創高

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 受惠癌症用藥產品出貨暢旺，推升上半年雙率雙升，稅後純益 8.03 億元，年增 86.8%，每股純益 3.21 元，創同期高，預期陸續取得 21 張藥證，有望添下半年營運新動能。

美時今年第二季營收 34.64 億元，季增 4.2%、年增 29.4%；毛利率 41.8%，季減 3.23 個百分點、年增 1.6 個百分點；營利率 17.5%，季減 3.98 個百分點、年增 1.9 個百分點；稅後純益 3.55 億元，季減 20.93%、年增 18.7%，每股純益 1.38 元。

美時上半年營收 67.89 億元，年增 44.1%；毛利率 43.4%，年增 0.7 個百分點；營利率 19.4%，年增 4 個百分點；稅後純益 8.03 億元，年增 86.8%，每股純益 3.21 元。

歐美地區方面，美時癌症用藥產品受惠歐洲客戶拉貨強勁，第二季營收較去年同期大增近 9 倍，此外，戒癮用藥 gSuboxone 第二季營收持續成長，季增近 6%、年增 35%，美時在美國市佔率維持 39%，超越原廠、穩居市場龍頭。

亞太區部分，美時第二季成長動能來自帕金森氏原廠藥陸續於韓國、台灣、香港、印尼、菲律賓及孟加拉等國家上市，同時，減重用藥 Qsymia 在韓國市場銷貨持續增加。

美時表示，第二季全球外銷市場營收達 16.97 億元，年增 68%，比重首度逼近 50%，與亞太區域市場營收佔比趨近平衡。

展望後市，美時共有 7 項癌症用藥，已於全球市場共取得 21 張藥證核可，其中，乳癌軟膠囊 Vinorelbine 拿下全球最大單一市場藥證，有助於強化產品組合，再添長期營運動能。