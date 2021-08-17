美時不受美學名藥降價衝擊 上修全年目標

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (17) 日召開線上法說，展望後市，副總經理沈燁表示，雖然美國學名藥市場競爭激烈、價格下滑，不過看好亞洲市場拉貨動能強勁及控制生產成本，全年營收上修至成長 16-18%、毛利率也將優於去年、上看 44%。

沈燁指出，美國學名藥要調漲價格較為困難，旗下戒癮用藥 gSuboxone 的價格面臨挑戰，導致 7 月營收下滑，但預期年底前價格會維持一定水準，此外，美國市場對戒癮用藥需求仍非常強勁，預期戒癮用藥全年業績可望年增超過 25%。

沈燁表示，台灣、韓國及東南亞市場雖然有疫情不確定因素，但整體用藥市場持續強勁，其中，東南亞市場以越南與泰國為銷售重心，成長動能來自芬蘭原廠帕金森氏症藥品，以及下半年將市場擴大至馬來西亞與菲律賓。

台灣市場今年第二季受到疫情衝擊，業務團隊無法到醫院銷售藥品，預期隨著疫情趨緩，醫院門診量逐步回溫，且預計本季底前推出骨質疏鬆症新品，整體銷售量有望同步成長；韓國則是減重用藥躍升當地第二。

法人估，美時今年全年營收將從 8-12%，上修至 16-18%、約 124.46 億元 - 126.6 億元，續創新高；毛利率則優於去年，約 43-44%；下半年單季營業費用維持 7.5-8.5 億元。

美時稅後純益 3.55 億元，季減 20.93%、年增 18.7%，每股純益 1.38 元；上半年稅後純益 8.03 億元，年增 86.8%，每股純益 3.21 元。