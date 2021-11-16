解禁！傳中國網遊版號本月公佈新名單

周二 (16 日) 中國媒體報導指出，根據多位遊戲公司內部人士敘述，近期網路遊戲的許可發行版號可能會恢復發放，最快在本月份就會公佈新一批版號名單。

中國國家新聞出版署官網最近一次公布網路遊戲版號已是 7 月 22 日，之後沒有再公布新的版號審核名單。8 月～10 月，中國國產網路遊戲版號已連續 3 個月沒有發放。

在這三個月期間，部分遊戲公司旗下業務受到不同程度的影響，如騰訊「堡壘之夜」、中手遊「仙劍奇俠傳」等遊戲因沒有取得網路遊戲版號，始終沒有正式上線營運。

至於美國網路遊戲商 Riot Games 則因為「雲頂之弈」在版號審核過程中出現一些問題，不得不延後推出，當中修改不少內容，且最後正式上線的名稱改為「金鏟鏟之戰」。

因為網路遊戲版號可能會恢復發放的消息使不少投資人重燃希望，期待扭轉遊戲類股幾個月以來的頹勢。

在港股上市的遊戲概念股應聲大漲，快手 (1024-HK) 狂飆 3%、網易 (9999-HK) 勁揚 4%、中國網遊龍頭騰訊 (700-HK) 則上漲 2.2%。

雖然市場傳出網路遊戲版號將重新發放，但也有相關人士表達擔憂，在中國當局開始重視未成年成長階段的影響下，遊戲版號的審核監管趨勢會更為嚴格，這是遊戲市場發展的必然階段。

