張志誠觀點：聰明資金拉高是為了獲利 漢磊的比價效應機會在那裡？

第三代半導體碳化矽 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 因為耐高溫和高壓、散熱性佳、高頻傳輸效率高、電源轉換效率高的特性，對於未來 5G 傳輸、低軌道衛星、電動汽車的發展將有至關重要的地位，在產業多頭趨勢確立下，第三代半導體的應用層面和需求量也將同步成長。

電動車必須仰賴碳化矽元件加快電池充電速度，同時也能讓里程數因能源流失減少而拉長，這都是對電動車主滿意度很重要的指標，車用晶片大廠英飛凌預估 2025 年 SiC 在車用電源晶片佔比將超過 30%。

特斯拉是最早開始使用碳化矽晶片量產汽車的製造商，特斯拉利用碳化矽晶片體積小的特點做出更小的逆變器達到汽車更流線的車體，從此開啟汽車產業使用第三代半導體元件的風潮，通用汽車 Ultium EV 電池開發平台用碳化矽 SiC 元件，將用於未來所有車款。豐田汽車的氫動力車，未來也將使用碳化矽 SiC。

氮化鎵是比碳化矽更新穎的元件，在電動車的應用上比碳化矽更少見，但也有廠商把氮化鎵視作碳化矽的競爭對手，BMW 2021 年 9 月與 GaN Systems 簽訂 2.5 億美元氮化鎵晶片採購合約，全球唯一的氮他鎵電源 IC 供應商納微半導體指出，目前電動車充滿電約需 11.3 小時，氮化鎵晶片可使充電時間減少至 4.7 小時，節省能源的同時還能提高續航力，氮化鎵晶片的佔比有可能從 2020 年的不到 1% 增長到 2026 年的 16%。

由於碳化矽的原料製造難度和成本高昂，碳化矽晶圓目前僅 Cree 等少數幾家國際大廠有量產能力，而台灣目前僅有漢磊 (3707) 同時具備碳化矽和氮化鎵的代工能力，漢磊和旗下嘉晶為滿足未來需求都開出擴產計畫，漢磊規劃未來二至三年投資 8,000 萬至 1 億美元，主要用於 6 吋 SiC 產能增加五至七倍。漢磊 (3707) 第三季 EPS 0.24 元，相較 2020 年首度由虧轉盈，在功率半導體、SiC、GaN 等晶圓代工及基板訂單持續有斬獲，產能持續滿載，訂單能見度到 2022。漢磊 (3707) 身為台灣首家具備第三代半導體量產的公司今年以來股價漲幅驚人達到 3 倍之多。

嘉晶則在未來二至三年計畫投入 4,000 萬至 5,000 萬美元擴產，目標 SiC 應用產能擴增七至八倍，氮化鎵（GaN）應用產能則會增加二至 2.5 倍產能。嘉晶 (3016) 今年前三季 EPS 達到 0.95 元，已超越去年全年，且較去年 EPS 0.09 元大幅成長。身為漢磊旗下有量產 SiC 和 GaN 能力的嘉晶 (3016) 今年以來漲幅達到 70%。



光磊 (2340) 傳出將與日亞化合作開發第三代半導體，日亞化跟科瑞 (Cree) 同為化合物半導體界的翹楚，幾乎是公認 LED 行業中最強的兩家，這次光磊若真能跟日亞化攜手合攻開發第三代半導體，對光磊後續營運將增添很大想像空間。光磊 (2340) 前三季 EPS 已賺贏去年整年，今年以來股價漲幅達 106%。

第三代半導體的優異性能未來將被大量應用在具前瞻性的產業，比如電動車、低軌衛星、5G、太陽能和風力發電等，今年是第三代半導體大爆發的元年，而台廠中已率先切入或在第三代半導體開始有進展的公司股價漲幅都非常驚人，這也可看出有大量的聰明資金一直領先佈局第三代半導體供應鏈，漢磊、嘉晶、光磊直到最近都還在創新高，代表這些聰明資金還在蜂擁而入卡位或追價。這些已領先漲多的公司勢必會帶起正在發酵的第二梯隊的比價效應。

我們團隊也已找出在電動車和第三代半導體領域，還沒被大量關注到，將有機會出現比價漢磊、嘉晶、光磊的股票，想了解的人一定要加入我們的 LINE 官方資訊園地。( https://lin.ee/mPZB06s )

想獲得更多產業和個股解析，記得點下面網址加入我的 LINE 官方帳號喔。

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://reurl.cc/EZp5NA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險