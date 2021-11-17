【台股龍捲風】元宇宙輪到凌陽集團 IC設計敦泰、天鈺強力反彈

高通飆漲 8% 登新高，美半導體類改寫歷史新高紀錄，台股持續衝衝衝，所幸加權拉尾盤收今高，台指期並未收今高，出現小瑕疵，進入「龍捲風操盤術」「中階版」，明日有機會震盪。

外資賣超 2.26 億元，投信買超 13.45 億元，自營商賣超 6.56 億，台幣已漲 1602 點了，還會續漲嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前加權日 KD 黃金交叉，持續大漲，連 OTC 也出現黃金交叉，中小型個股如預期也噴了，所幸道瓊目前還死亡交叉，希望美股可以回檔深一點，讓台股有低點可以布局。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/UB4EId4p-S8

矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW) 、愛普 (6531-TW)、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW) 等，這族群無疑就是台積電漲價直接受惠股，再加上「元宇宙加持」，喜歡操作高價股的人，留意力旺走勢 (歷史高 2520，依但越過，有機會帶領矽智財再漲一波) 接者 IC 設計的: 創維 (6104-TW)、大中(6435-TW)、茂達 (6138-TW)、敦泰(3545-TW)、天鈺 (4961-TW)、新唐 (4919-TW) 全數噴出。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

TESLA 由於馬斯克賣股，導致短線出現回檔修正，昨日反彈但仍在月線之下，目前來到 10 月 25 日大量區及上升月線防守區，能不能震盪後再攻，就看這裡守不守的住，對應到台股相關概念股，也都是觀察 20MA 即可。

電池股的美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 昨漲勢無法延續，目前 3 檔個股皆可以 10 月 26 日大量區的價格來觀察轉強轉弱訊號。今天 3 檔個股均出現上影線，代表盤中已開始進行「消化賣壓」，目前陸股「鋰電池」概念股出現上攻，可稍作留意與台股的連動性。

接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 、嘉晶 (3016-TW)，在 20MA 出現強力支撐下，嘉晶 (3016-TW) 連續噴出，可開始留意光磊 (2340-TW) 比價效應，「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，表現較弱 (均在 20MA 之下) 還不急著接回。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：威盛 (2388-TW)、宏達電 (2498-TW)、位速 (3508-TW)高檔震盪，換中光電 (5371-TW) 、揚明光 (3504-TW) 強攻，而先前請大家留意的凌陽 (2401-TW)集團，凌陽創新 (5236-TW)、凌通(4952-TW) 也開始甦醒，搞不好聯發科(2454-TW) 集團的亞信 (3169-TW) 九暘(8040-TW) 震盪後又能過高， 喜歡大規模操作題材股的人，可來 TG：https://t.me/imoney168

而有來拿「低軌衛星」資料的人，已先噴一波了，今天指標股昇達科 (3491-TW) 解禁後出現震盪，這族群短線可讓它們先整理一下，不用去追高，沒有的人，等壓回再買，另全訊 (5222-TW) 持續創高，其他 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 震盪壓回量縮就是機會。

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙、低軌衛星等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家不妨留意「網通概念股」，筆者已整理相關概念股表格放在我們的 FB 有需要的好友可自行加入。

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今日指上漲 70 點，元宇宙飆翻天，IC 設計、低軌衛星也上來了，大家都有機會，好好把握第 4 季的行情。

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