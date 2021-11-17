〈台股盤前〉偏多行情無虞 來回震盪再戰17700點

台股指數昨 (16) 日一度衝上 17700 點寫近 4 個月來新高，終場溫和上漲 58.66 點，收在 17693.13 點，成交值維持在 3700 億元之上，三大法人在集中市場買超近 90 億元，隨著美股續漲，費半指數寫新高激勵，法人看好，台股有望驚驚漲上 17700 點關卡，惟在短線已漲多的態勢下呈現來回震盪。

三大法人昨日合計在集中市場買超 89.21 億元，其中，外資買超 74.91 億元，投信買超 27.17 億元，均呈現連 3 買，僅自營商賣超 12.86 億元，為連 4 賣。

美股方面，由於高通飆近 8% 並創新高，半導體類股走強，使費半勁揚 1.73%，並衝上歷史新高；終場美股道瓊指數上漲 54.77 點或 0.15%，收 36,142.22 點，那斯達克指數上漲 120.01 點或 0.76%，收 15,973.86 點，標普 500 指數上漲 18.1 點或 0.39%，收 4,700.9 點，費城半導體指數上漲 65.6 點，或 1.73%，收 3,859.4 點。

韓媒報導，三星明年將推出的 64 款新移動裝置中，有 14 款將採用聯發科晶片，是聯發科歷來拿下最多三星的訂單。

同時，聯發科表示，明年半導體產能供應仍相當緊，朝先進製程發展方向不變，而元宇宙題材近來炒得火熱，是全球少數技術準備好的公司。

市場傳出，敬鵬打入電動車新創 Rivian 和 Lucid 的供應鏈，供應汽車板產品，敬鵬不回應特定客戶事宜，但表示，低軌衛星通訊應用及電動車都是階段積極開發的目標。

華航在法說會中指出，看好國際客運市場有望漸露曙光，尤其區域市場將率先復甦，最快在明年就能完全恢復，而塞港狀況難解，貨運運能缺口持續，運價可望維持高檔。

勞動部公布明年第一季人力需求調查，預估各事業 1 月底將較今年 10 月底人力需求淨增加 5.7 萬人，其中，以製造業人力需求淨增加 3.3 萬人最多，雙創 11 年來同期新高。

元大投顧認為，第三季財報公布後，台股進入財報空窗期，只要籌碼尚未凌亂，隨時可留意逢低介入的契機。

國泰證期研究部則認為，短多可用以 5 日線觀察，未明顯跌破之前，大盤仍有機會走高，但也提醒，上市櫃業者整體第四季獲利要較第三季成長並不容易，因此，在整體獲利趨緩下，台股即便有外資回補行情可期，但預期上升角度將趨緩。