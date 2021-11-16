〈國泰金法說〉國壽台股操盤績效24.5% 前3季靠股債淘金1525億元

國泰金 (2882-TW) 今 (16) 日舉行線上法說會，資本市場今 (2021) 年強強滾，國壽在台股操盤大賺 24.5%，前三季已從股市賺逾 982 億元，在債市亦實現獲利 542 億元，股債合計大賺 1524 億元，創歷年新高。

受惠經濟復甦及資本市場亮眼，國壽投資收益大進補，為首家稅後純益突破千億元的壽險業，加上投信、證券獲利都超越去年全年，推升金控前 3 季稅後純益 1224 億元，年增 90%，每股純益 8.98 元。

國泰世華銀前 3 季獲利雖較去年下滑，但是是因為去年投資收益基期較高，今年核心獲利仍穩健成長，包括：放款呈現雙位數成長、前 9 月年增 12%，放款結構已有調整，房貸成長較多，而存款結構亦有改善，定存占比降到 3 成以下，資金成本下降，淨利差回穩。此外，手續費收入亦持續增加，同比成長 14%。

國泰金表示，今年以來美債殖利率回升，金融資產未實現利益減少，影響帳面淨值，從去年底的 9048 億元，降到今年的 8700 億元，也就是說今年前 3 季金控帳面淨值蒸發 348 億元，每股淨值也從 60.8 元降到 58.2 元。

其中，國壽帳面淨值亦從去年底的 7211 億元，降至 7044 億元；同時，國壽積極實現資本利得，使得金融資產未實現損益餘額從去年底的 1946 億元，降至 803 億元，減少 1143 億元。不過，國壽執行副總林昭廷表示，10 月股市回升，未實現利益在 10 月已比 9 月回升超過百億元。

觀察國壽資產配置，今年前 3 季大買台股 480 億元、投資報酬率高達 24.5%，遠高於去年底 13.5% 的投報率；國外投票也加碼 310 億元，投報率也達 12.7%、優於去年底 5.5%；海外債部位更大舉增持 1600 億元，也維持很好的績效水準達 5.6%。

國內外股票的收益亮眼，讓國壽今年大賺資本利得財，整體避險後投資收益率達 5.2%，且前三季累計認列 182 億元現金股利收入，已超越去年全年水準，成為獲利破紀錄的主因。國泰金發言人鄧崇儀表示，國壽會維持一定的投資報酬率，不會堅持抱股過冬，而放棄實現資本利得的好機會。