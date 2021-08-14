遭美政府提告後下跌7% 花旗喊買動視暴雪

花旗分析師調升動視暴雪 (ATVI-US) 股票評級，並認為該股近期的大跌帶來買進機會。

自加州監管機構上個月提起性騷擾和歧視訴訟以來，動視暴雪 (ATVI-US) 股價已下跌約 7%。週五動視暴雪 下跌 1.32 美元或 1.55%，收 83.85 美元。

花旗分析師 Jason Bazinet 報告寫道，動視最近幾個月的股價下跌 (過去 3 個月跌幅約 10%，且較今年高點下跌近 20%) 讓該股足以具有吸引力，因此他將評級自「中性」調升至「買進」，但目標價自 110 美元下修至 105 美元，仍較現行股價約有 25% 上漲空間。

無獨有偶，華爾街的大部分分析師也看好動視，沒有任何人給予「賣出」評級。所有追蹤該股的分析師中，29 人給予「買進」評級，另外 4 人建議「續抱」。

加州公平就業與居住部經過 2 年調查後對動視提出告訴，指控動視暴雪歧視女性員工，且其工作場所文化有性騷擾之虞，甚至曾有女性員工因不堪長期性騷擾而在出差途中自殺。在遭政府提告後，動視暴雪在職與前任工作人員的指控也紛紛浮出水面。

雖然動視暴雪駁斥加州公平就業與居住部的說法，但執行長 Bobby Kotick 也承諾會快速確保員工的安全環境，幾位高層也因此中箭落馬，Bazinet 表示，近期領導層的變動是解決問題的第一步。動視暴雪沒有立即回應置評請求。

Bazinet 表示，從長遠來看，這些訴訟不足以嚴重損害企業，因為這不會對動視暴雪的基礎知識產權造成任何損害，「預計公司未來 12 到 18 個月內將能執行其遊戲發布管道。」

但一些股東仍深感憂慮。SOC 投資集團的執行董事 Dieter Waizeneggar 本月稍早表示，「動視暴雪的回應遠遠不足以解決公司股權、包容性和人力資本管理方面的深刻而廣泛的爭議。」

動視暴雪除了面臨內部管理問題引來的法律訴訟外，也面臨中國政府的挑戰。動視暴雪已進入中國市場，去年在中國推出《Call of Duty》的行動 app，但中國政府針對電玩遊戲等科技公司進行一系列打擊嚇壞了投資者。

但 Bazinet 表示，中國市場去年在公司總銷售額中佔比不到 5%，表明這對公司來說不是一個重大風險。