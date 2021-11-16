金鼎科打入多家電動車供應鏈 預計明年7月前上櫃

不鏽鋼金屬紡織品製造商金鼎科 (6832-TE) 今 (16) 日指出，已打入多家電動車和歐洲一線車廠的電動車供應鏈，並持續開發新應用材料，金鼎科董事長林瑞岳表示，由於具備與前端的車廠偕同研發的競爭優勢，隨著電動車市快速成長，有利提升業績動能，預計最快明年 7 月掛牌上櫃。

金鼎科是不鏽鋼金屬紡織品製造商，產品主要應用於玻璃熱成型製程所需耐高溫緩衝材，主要客戶為汽車玻璃製造廠，是全球耐高溫緩衝材領域的領導業者，儘管車用晶片短缺衝擊車廠生產，今年持續受惠汽車智能電子化趨勢，訂單滿載，前 10 月合併營收達 3.05 億元，年增幅達 18%。

金鼎科今年上半年耐高溫不鏽鋼金屬纖維布銷售占比近 46%，耐高溫不鏽鋼金屬套管 (帶、繩) 占 36%；而最大客戶為 Pyrotek USA，占出貨比重約 12.79%。

林瑞岳指出，金鼎科用特殊的材料做特殊的產品，已具備有高競爭門檻，未來也將發展更多元材料，包括鐵烙鋁產品、高溫燃煤排煙過濾材和電子印刷網板等。

林瑞岳尤其看好電動車成長趨勢，目標搶搭電動車和自動駕駛的商機，例如，近年汽車電子化趨勢明朗，HUD 有整合至汽車玻璃趨勢，使車廠對汽車玻璃光學品質要求提升，應用於 HUD 高端玻璃需採用更細編織的金屬布。

林瑞岳進一步說明，電動車運用玻璃需求較一般車款高出 2 倍，在電動車需求越來越強勁的趨勢下，明後年車廠對電動車出貨有望加快，有助連帶提升金鼎出貨量。

林瑞岳指出，經過 20 年磨練，金鼎已開發出最好的玻璃模布，品質堪稱全球金屬科技纖維業界領導者，目前在全球金屬纖維模布市場市占超過 50%，由於具備跟著汽車款式升級的利基，近 3 年來客戶數平均每年有 10% 成長，看好未來與各大車廠的合作空間。