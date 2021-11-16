〈裕隆集團展望〉新店裕隆城估延至2023年Q1開出 同年推首款電動車

裕隆 (2201-TW) 今 (16) 日召開線上法說會，新店裕隆城商業區預計延後至明年第一季取得使用執照，並延後至 2023 年第一季開幕，至於各界關注的電動車款，納智捷作為鴻華先進的首發客戶，預計 2023 年推新產品，而鴻華先進日前發表的 Model C 應該是第一款產品。

裕隆說明，商業區持續興建中，但預計延後一季至 2023 年第一季開幕，而住宅區還在規劃評估，需先觀察景氣活絡度和房市表現。

對於電動車，裕隆指出，旗下納智捷預計 2023 年推出首款電動車，應會以 Model C 作為第一款產品，並由集團旗下裕隆電能負責 EV 快充站的架設，目前裕電充電樁已近 2200 座，未來將視車輛保有輛和車主需求進一步規劃設置。

不過，裕隆電動車的電池使用，將由鴻華團隊評估。

對於今明年整體車市看法，裕隆估，今年新車約在 43-44 萬台規模，但明年變數仍多，包括車用晶片供應、物流和中國限電等不確定因素，因此尚無法對明年車市預估。

另外，裕隆說明，東風裕隆選擇重整而非破產，主因東風裕隆股東雙方均有意積極為公司尋找策略性投資夥伴，隨著後續東風裕隆將透過預重整的法定程序進行策略、資本及債務重組，有利引進策略夥伴的資源並使公司可進一步的發展。

針對未來可能投資者，裕隆進一步指出，法院透過公正第三方進行撮合，是預重整最主要的精神，希望可找到債權人和未來潛在投資者，由法院進行撮合，而目前保守看待回沖先前已認列的債權機率不大。