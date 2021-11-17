台灣開放AZ疫苗混打BNT或莫德納 18日限定6小時登記

疫情指揮中心今 (17) 日正式宣布，開放國內疫苗混打意願登記，對象僅限已接種第一劑 AZ 疫苗的 18 歲以上民眾，可於明 (18) 日上午 10 點至下午 4 點上預約平台登記，第二劑可選擇 BNT 或莫德納疫苗，或者兩者皆選。

指揮中心開放明天上午 10 點至下午 4 點，讓民眾上網進行混打意願登記，但外界質疑僅開放 6 小時時間登記太短暫，發言人莊人祥表示，主要是先蒐集民眾對於混打的意願，作為後續接種計畫。

指揮中心指出，目前僅開放已接種第一劑 AZ 疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非 AZ 或已完成兩劑疫苗接種者，本次將無法參加意願登記，後續將視疫苗政策滾動調整開放。

另外，第二劑無混打意願仍選擇接種 AZ 疫苗的民眾，則無需再進行意願登記修改。

根據疾管署統計，截至目前為止，全台 COVID-19 疫苗累計接種 2816 萬 1546 劑，接種人口涵蓋率第 1 劑 76.58%、第 2 劑 43.69%，劑次人口比 120.28 (劑 / 每百人)。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據台大醫院提供 AZ + 莫德納疫苗混打研究期中報告顯示，共計收案 400 人，有 300 人第一劑疫苗施打 AZ 疫苗、100 人施打莫德納，每一組各 100 人，預計追蹤到明年 2 月，短期看來，混打組的抗體反應比 AZ + AZ 者明顯來得高，與兩劑都打莫德納者相當。