〈百貨周慶開紅盤〉五倍券使用暴增4成 台北SOGO業績提早達目標65%

遠東 SOGO 百貨台北店第一波周年慶檔期大開紅盤，活動開跑僅 6 天業績已達目標 110 億元的 65%，較過往同期平均約 60% 高於 5%，表現優於預期，其中，五倍券使用率較去年的三倍券使用多達 4 倍成長。

SOGO 百貨營業總經理汪郭鼎松表示，今年適逢五倍券振興措施上路、氣溫下滑和忠孝店改裝效益顯現，可說是「運氣很好」，周年慶買氣大幅回升，接下來還有天母店和新竹店將接棒衝刺，年底前的整體買氣樂觀看待。

SOGO 忠孝店進一步說明，化妝品作為忠孝店最強的業種，不同於同業今年在化妝品品類做的相對辛苦，1 樓在進行史上最大改裝過後，透過引進中高端品牌有效帶動化妝品客單價成長 15%，整體化妝品銷售增 5%，在同業間表現相對亮眼。

SOGO 今年在忠孝館多個樓層改裝助陣下，有效帶進人潮，就連過往辛苦的服裝類也表現不俗，忠孝館整體男裝成長多達 30% 成長，而新引進的精品品牌，也有效帶動過往較少的 25-35 歲年輕消費族群。

SOGO 統計，第一波周慶國際精品成長 30%，歐美國際名品服飾成長 20%，戶外機能服飾、配件首四日成長超過 30%，忠孝女鞋業績達 2 位數成長，男女裝也有近 2 位數成長，而童裝嬰兒用品成長 30% 更是百貨業最高增幅，而高級香氛 & 訂製香氛成長 30%，家電今年以來更是不受疫情影響，歐系高端家電買氣續熱，高價洗碗機賣超過百台。