〈焦點股〉喜迎國際旅遊復甦 航空雙雄爆巨量一度噴漲停

第四季為航空業傳統貨運旺季，隨著各國客運市場逐漸恢復人氣，航空雙雄今 (16) 日股價再度高飛，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 盤中一度亮燈漲停，隨後漲停打開，成交量、成交值明顯放大，分列台股前二名。

航空雙雄今天領軍航運股走強，整體運輸類股指數一度大漲逾 4%，來到 224.17 點，為盤面資金焦點，華航盤中衝上漲停板，達 29 元，創逾 22 年新高，但漲停被敲開，漲幅收斂至 3% 左右，成交量因此爆出逾 100 萬張，為上市個股之冠。

長榮航同樣攻上漲停價 29.4 元，為 2011 年 6 月以來新高，但漲幅也縮至 4% 左右，午盤成交量已超過 57 萬張，交投相當熱絡。

在貨運業務挹注下，華航 9 月稅後純益 12.23 億元，年增 583.99%，每股純益 0.22 元，累計第三季稅後純益 28.01 億元，年增 442.66%，每股賺 0.51 元。

隨著海轉空需求持續暢旺，航空雙雄 11 月初已調漲北美空運運價 15 至 25%，貨攬業者指出，預估雙雄將於過幾天再度調漲運價，且漲幅將超過 11 月初。

各國疫苗覆蓋率持續提升，邊境開放的好消息陸續傳出，旅遊市場透露出復甦的曙光，華航旗下台灣虎航已停飛一年，15 日正式宣布復飛，將開放 2021 年冬季班表，並將推出日本、韓國、澳門去程 0 元機票優惠。

