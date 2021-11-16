比特幣急跌逾7%至約6萬美元 北京重申打擊虛擬貨幣挖礦

加密貨幣在台北時間周二 (16 日) 上午突然急跌，比特幣領跌落直逼 60000 美元，跌幅逾 7%，直到中午以後才稍微回穩，但價格已摔至 61000 美元附近。

據 coindesk 報價，至台北時間 13:16，比特幣價格報 61102.6 美元，24 小時跌 7.17%，其餘以太幣、Solana 均下挫，以太幣跌至 4339 美元，跌幅 7.82%，來到近本月最低價位，Solana 挫 5.6%，報 228.5 美元。

(圖表取自 coindesk)

據追蹤機構 CoinGecko 數據，全球加密貨幣市值在過去 24 小時內下降了約 7%，至 2.8 兆美元。

投資策略平台 Alpha Impact 執行長 Hayden Hughes 表示，在美國的基礎設施法案獲得簽署後，引發一些擔心監管及稅收的交易員拋售持幣。另外，北京政府將宣布對大規模比特幣開採的新限制，包括對國有企業的限制，也帶來衝擊。

在拜登政府簽署的 5500 億美元基礎設施法案中，包括了對數位貨幣的新稅務報告要求。

中國國家發改委周二召開記者會，重申官方打擊虛擬貨幣「挖礦」行為的決心，強調將以產業式集中式挖礦、國有單位涉及挖礦和比特幣挖礦為重點展開全面整治。

發改委發言人孟瑋表示，虛擬貨幣「挖礦」能源消耗和碳排放量大，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用，其盲目無序發展對推動經濟社會高質量發展和節能減排帶來嚴重不利影響。

新加坡加密貨幣交易所 Luno 亞太區負責人 Vijay Ayyar 認為，在長時期上漲後，這是健康的回調，沒有修正就猛漲反而是不尋常的。

今年以來，比特幣已上漲一倍多，而以太幣上漲近 6 倍。