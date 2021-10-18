比特幣再衝6.2萬美元逼近歷史高點 多檔挖礦概念股攻漲停

外傳美國證券交易委員會 (SEC) 將在本周允許首個比特幣期貨 ETF 進行交易後，推升虛擬貨幣飆漲，比特幣最新報價來到 6.2 萬美元之上，可望挑戰年初創下的歷史高點，今 (18) 日多檔挖礦概念股也在報價激勵下勁揚，華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW) 等均亮燈攻上漲停。

根據 CoinGecko 截至今日中午 12 點報價顯示，近一周比特幣漲幅達 13.9%，報價站上 6.2 萬美元大關，創下近半年來新高，也可望進一步挑戰歷史高點 64804.72 美元價位，市值第二大的乙太幣近一周漲幅也達 12.7%，最新報價來到 3800 美元之上。

在比特幣強彈下，午盤前不只華擎、撼訊、青雲亮燈漲停外，其他板卡概念股表現也不俗，麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW) 漲幅超過 7%，微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、承啟 (2425-TW) 同樣較大盤強勢。

近日虛擬貨幣漲勢再起，主要是各國監管利空淡化，加上美國釋出無意禁止比特幣等數位資產，且有意允許開放比特幣期貨 ETF 交易，此外，近期市場通膨疑慮，也再度讓部分市場資金湧進虛擬貨幣市場中。

根據外媒報導，美國證券交易委員會 (SEC) 本周可望通過由資產管理公司 ProShares Trust 推出的首檔比特幣期貨 ETF，將使幣圈邁向下一個重要里程碑。

展望未來，台主板業者認為，挖礦商機與虛擬貨幣價格高度連動，依目前各國監管利空淡化、各地算力仍持續提升觀察，預期本季虛擬貨幣價格仍有高點可期，加上既有電競基本盤仍無法滿足，預期在上游供給不足、需求強勁下，顯卡供不應求狀況將一路延續到明年上半年。