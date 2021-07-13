電腦銷售潮放緩 全球Q2出貨量成長率僅13.2%

根據研調機構 IDC 周一（12 日）公布的最新統計數據，第二季全球電腦出貨量成長 13.2%，達到 8360 萬台，但幅度遠不及第一季的 55.9% 與去年第四季的 25.9%，顯示疫情帶動的銷售潮放緩。

IDC 分析師 Neha Mahajan 在一份聲明中表示，就需求而言，市場面臨好壞參半的訊號。隨著各企業重新開業，商用領域的需求潛力可期。不過也有初步的跡象顯示，隨著消費者在近一年後大舉購買電腦後，支出優先順序有所改變，對電腦的購買需求正在放緩。

IDC 指出，由於零組件持續短缺，嚴重影響筆記型電腦供應，今年第二季桌上型電腦的銷售成長較筆記型電腦快。

據 IDC 數據，市占率排名前五大依序為：聯想（23.9%）、惠普（22.2%）、戴爾（16.7%）、蘋果（7.4%）、宏碁 (2353-TW)（7.3%），出貨成長率排名則是宏碁（17.6%）、戴爾（16.4%）、聯想（14.9%）、蘋果（9.4%）、惠普（2.7%）。

全球第二季前 5 大 PC 品牌出貨量、市占率、年成長率排名。(圖：IDC)



Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 在一份研究報告中寫道，電腦銷量整體成長率低於原先估計的 17.7%，僅有 13.2%。

隨疫情帶動的銷售潮有所放緩，周一多檔電腦相關概念股應聲下挫，惠普 (HPQ-US) 下跌 2.76%% 至每股 29.21 美元、戴爾 (DELL-US) 下跌 3.11% 至每股 97.13 美元、IT 產品分銷商 CDW(CDW-US) 下跌 0.93% 至每股 176.33 美元、蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.42% 至每股 144.50 美元。