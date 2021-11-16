〈書摘〉111件古文物化身魔性哏圖   顛覆你對古人生活的想像！

(圖 / 時報出版)

美國影星班 ‧ 史提勒 (Benjamin Edward Stiller) 主演的《博物館驚魂夜》(Night at the Museum)系列，劇情描述位於紐約市的美國自然歷史博物館中，每到夜晚，館內的展覽品都彷若瞬間有了生命般開始活動。這部充滿奇幻想像的電影，打開了許多影迷對參觀博物館文物的想像，然而現實生活中曾經觀覽的博物館，館中的文物是不是真的有可能在夜深人靜的時刻熱鬧開趴？

天馬行空的想像力，讓古文物再次復活

喜歡畫畫和旅行的美術老師王驄穎，旅行時特別喜歡參觀各地的博物館，博物館中陳列的文物看在她的眼裡，都成了一個個活蹦亂跳、表情逗趣的形象，於是她運用自己的繪畫專長與想像力，重新賦予古老文物嶄新的生命力，創作出一幅幅令人噴飯的趣味哏圖。這些創作作品一放上網，每每吸引了許多網友關注。

「當我參訪南京博物館時，走過歷史館長廊，彷彿穿越時空一樣，忽然覺得裡面的文物都變得生動起來。」王驄穎的繪筆下，無論是新石器時代的「人頭壺」、漢朝的「侍女俑」、北朝的「髮辮騎俑」、金朝的「相撲人物磚」或者明朝的「陶藍綠釉男俑」…… 各朝各代的陶俑或青銅器都化身成為網路上流行的哏圖，就像各種趣味橫生的表情包，在古今的碰撞中，換一種視角探索歷史文物，讓過往的歷史不再枯燥，文物本身也能充分展現其生命力。

王驄穎老師和任職博物館工作的馮翰寧老師近期合作出版了《喂！不要玩文物：魔性哏圖懶人包》，她們兩人分別透過精美的哏圖創作和趣味口吻的文物介紹，希望吸引大小讀者用現代生活的視角，重新認識這些歷經千百年風霜的古文物們。

走進文物的世界，生活壓力迎刃而解

生活中充斥著工作、金錢、課業等壓力，大部分人透過閱讀網路資訊、轉傳表情達意的哏圖當作日常消遣，偶爾的會心一笑，成為網路使用者解壓的救贖。

王驄穎老師結合時下年輕人最愛使用的表情包概念，創作文物哏圖，每一幅作品都能適切傳達你我在某個時刻無奈或開懷的心情，除了能傳達及緩解當下的情緒之外，還能更進一步了解創作主體的古文物相關歷史知識，比如它們是哪個年代的器物？為了什麼實用或裝飾的目的而製造？它們原本的主人是誰？等等。具體而細膩地感受這些有關古人生活與情感的文物，就像親臨博物館站立在該文物面前，乘著想像力穿越時空，回到古代親眼看見這些器物在生活中如何被創造出來，又是如何被使用的。

「你或許會想，歷史文物距離我們的生活這麼遙遠，為什麼需要費功夫去了解和欣賞呢？為什麼需要花大筆費用去建造博物館保存這些古文物呢？」王驄穎老師創作《喂！不要玩文物：魔性哏圖懶人包》一書，就是希望讀者朋友能有機會重新發現埋藏在歷史中的趣味與生活軌跡。

我們總會說鑑往知來，這些文物不會說話，但見證並承載著過去千年的點滴，唯有用心感受，給予它們機會走進觀賞者的心中，才能領略在它們身上斑駁的紋路、凋落的面容，曾經寫著怎樣的故事。

來源：時報出版