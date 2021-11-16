〈永大股臨會〉雙品牌經營策略不變 將引進日立高速電梯強化合作

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (16) 日股臨會通過日立併購案，對於未來雙方品牌策略，總經理蔡尚育表示，永大下市後，品牌名稱暫不更動；永大長期是日立在台唯一代理商，將引進日立高速電梯來台，提升雙品牌競爭力。

蔡尚育強調，永大在電梯產業經營 55 年，住宅梯、維修保養等業務在台灣市占居冠，未來公司從資本市場退出後，品牌也不會消失，將與日立進一步討論，強化雙方合作。

蔡尚育表示，日立為全球最大的高速電梯製造商，永大為日立在台唯一代理商，看準近期台灣商辦案件大幅增加，雙方已規劃將高速電梯引進來台。

展望後市，蔡尚育指出，受到原物料價格飆漲，連帶影響今年前三季獲利衰退；其中，中國市場自今年初開始，已陸續反映原物料成本，預期將反映在明年獲利上，台灣因鋼材、鐵礦砂價格則相對平穩，業績較穩定。

蔡尚育坦言，原物料價格高檔態勢將延續至明年，不過在無法完全反映成本價格下，加上房地產近期變動大，明年營運保守看待。

談到中國限電，蔡尚育表示，主要生產基地位於上海，另外天津與成都也有廠區，三個廠區都不在限電範圍內，營運不受影響，今年中國前三季營收年增超過 1 成，惟原物料、供應鏈供給不順，營運呈現虧損。

永大第三季稅後純益 2.15 億元，季減 21%、年減 51.26%，每股純益 0.53 元；前三季稅後純益 7.05 億元，年減 27.8%，每股純益 1.73 元。