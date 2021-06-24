科定虛實並進搶進中國大陸建材市場大餅 擬設新據點

裝潢建材廠科定 (6655-TW) 中國市場營收占比逾 5 成，在通路規畫上採取「虛實並進」開發市場，除已在大型電商體系登錄，公司也計畫在現有中國 52 個分公司之外，進一步在具市場潛力的城市增設據點，搶後疫情時代裝修商機。

科定已在中國大陸的京東、天貓等三大電站通路體系登錄，目前以廣告效益為重要考量，並營造買方等指名度，每月貢獻營收也突破新台幣百萬元，不過，科定的營運重心仍在實體通路。

科定的目前營運策略在提供環保、無毒裝潢建材為重要訴求，在總合併營收比重上，台灣占比 40%、海外 8%、大陸 52%，科定目前在中國大陸地區設立 52 家分公司，在一線城市以直營銷售操作。

科定去年在中國大陸分公司的營運實際銷售人事規模達成最適調整之後，為衝刺在中國大陸此一重要市場的營運績效，預估 2021 年將展開另一波新布局，切入中國大陸一、二線城市。

科定產品擴大到訴求環保、無毒建材後，也迎來下半年市場需求旺季，在原有塗裝板、櫃內板產品銷售，也考慮進一步引進地毯產品，滿足使用裝潢所需。

科定今年第一季稅後純益 6945 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.99 元，去年每股 8 元現金股利將在 7 月 19 日除息，現金股利預計在 8 月 11 日發放。