科定與日商合作開發櫥櫃板 搶攻下半年裝潢大商機

裝潢建材廠科定 (6655-TW) 迎向下半年市場需求旺季，在原有塗裝板產品外，已正式與大日本印刷合作，開發出 PP 膜的櫥櫃板 (櫃內板) 產品，將優先供應台灣市場，第四季將進一步瞄準中國市場需求。

科定的目前營運策略在提供環保、無毒裝潢建材為主，營收比重上，台灣占比 40%、海外 8%、大陸 52%，今年上半年營運淡季，雖然台灣進入三級警戒，但預估第二季營收將可較第一季及去年同期成長。

再者，科定在原有塗裝板產品外，已和大日本印刷合作開發出 PP 膜的櫥櫃板 (櫃內板) 產品，共有 54 款上市，有助配合室內設計的色系規劃進一步擴大客戶、裝潢業者採購項目。

科定看好，今年全台住宅的大量交易及交屋，帶動室內裝修商機，雖然 5 月中旬起全台進入疫情三級警戒，但預估市場需求沒有消失，將遞延到下半年湧現，科定主管指出，櫥櫃板 (櫃內板) 產品原非科定供應產品，但配合設計師需求，第二季起推出櫃內板在台上市，預計第四季進一步在中國及海外市場推出，今年整體上下半年營收比重將可維持 40% 比 60% 的比重。

科定去年己運用核心技術完成開發包括 3D 塗裝板、寬幅木地板開發及上市銷售案，但這些商品屬於原有塗裝板的高值化加值商品，目前看好延伸新增且非取代本身即有產品的櫃內板，可望為科定帶來新增業績。

科定未來也考慮進一步引進地毯產品上市。

科定今年第一季稅後純益 6945 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.99 元，今 (22) 日公布，每股 8 元現金股利將在 7 月 19 日除息，依今天股價收盤價 72.2 元計算，股利現金殖利率高達 11.08%，現金股利預計在 8 月 11 日發放。