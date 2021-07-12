〈錸寶拓電池業務〉下半年逐步發酵 營收看增三成

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 近年積極布局電池模組事業，既投資 3C 電池模組商達陣能源後，再宣布擬斥 9500 萬元參與同集團來穎科技現增，預期下半年相關產品就將放量出貨，法人估，錸寶併入來穎後，營收將可增加 1-3 成。

錸德集團近年持續拓展能源事業布局，包含儲能、投資太陽能電廠等，而過去主力發展 PMOLED 業務的錸寶，近年也擴大布局電池相關事業，今年就拿下金頂電池 (Duracell) 台灣總代理授權，也加碼取得 3C 電池模組商達振能源約 21.39% 持股。

由於錸寶 3 月底才完成加碼投資達陣能源，因此，首季依財報規定僅認列達振約 7.5 萬元投資收益，但據了解，達振去年營收約 12 億元，稅後純益達 3000-4000 萬元，每股純益約 1 元，錸寶今年業外可望大進補。

此外，錸寶也將主導集團電池模組發展，內部自行開發的電池模組產品，今年第 2 季就已通過客戶認證，預計本季起正式出貨，初期產品鎖定半導體機器設備上的不斷電系統。

展望未來，錸寶指出，除金頂電池總代理、達陣能源穩定貢獻外，下半年也將完成集團電池業務整合，看好隨業務規模放大後，可望逐步貢獻營運，也規劃向既有客戶擴大承接電池模組訂單。

錸寶 6 月營收則達 1.52 億元，月增 2.2%、年增 7.1%，第二季營收約 4.56 億元，季增 0.4%、年增 4.1%，累計上半年營收則達 9.1 億元、年增 28.4%。