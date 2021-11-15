〈台新金法說〉規劃以特別股與交換債 明年上半年續處分彰銀

台新金控 (2887-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，關於彰銀 (2801-TW) 處分進度，總經理林維俊指出，台新金承諾 6 年內處分全部彰銀持股，會在不影響股價下，規劃以特別股與交換債方式，繼續處分彰銀持股，預計明 (2022) 年上半年會有新進度。

林維俊表示，台灣第 3 季出口持續成長，本土疫情趨緩下，民間消費動能回温，台新金控旗下銀行、人壽、證券等各子公司於第 3 季營運表現穩健，前 3 季稅後純益達 177 億元，較去年同期成長 51.5%，每股純益 1.44 元，股東權益報酬率 14.73%，每股淨值 13.45 元，如排除第 2 季併購人壽及處分部分彰銀持股等一次性項目後，核心獲利亦有「雙位數成長」、達 129 億元，較去年同期成長 10%。

林維俊進一步指出，台新金前 3 季營收達 413.8 億元，受惠於淨利息收入及淨手續費收入穩健成長，年成長 23.1%。財富管理淨手續費收入季成長 33.5%，達 68 億元，創歷年前 3 季新高。

子公司台新銀行存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達 9.1%，總存款餘額亦有 6.7% 成長，外幣放款年成長 13.5%，臺幣放款亦有 8.2% 的年成長。

法人關切台新金對彰銀的處分進度，林維俊表示，去年彰銀獲利已權益認列 12.75 億元，今年 1-5 月用同樣方式認列 7.41 億元，6 月開始改採只認列股利收入，8-9 月認列彰銀股利收入 7.71 億元，今年已認列來自彰銀貢獻 15.12 億元。

至於後續處分彰銀持股規劃，台新金預計，在不影響股價下，將以特別股、交換債或拍賣等方式安排處分彰銀持股，至於法院的調解進度正在進行中，尚未有結果。