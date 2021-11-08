【袁志峰專欄】市場信心較弱，港股尋底

今日推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $5.82

1) 股市前景

受中國製造業持續收縮及內房債務危機擴散影響，港股上周回落，恒指及恒生科指分別跌 2.0% 及 1.6%，而港股總市值跌 2.2%，反映非指數成份股沽壓更大。港股暫欠利好消息，預期弱勢持續。今周舉行的六中全會，周三公布的騰訊 (700) 季度業績以及中國通脹數據將是市場焦點。

今天推介是波司登 (3998) — 中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 15% 和 41%，毛利率及淨利潤率持續上升，派息比率為 71% 至 73%，持有淨現金。大股東持股 71%，南向資金持股 10%。今年以來，股價上漲 50%，現價對應歷史市盈率 30 倍，股息率 2.3 厘，估值合理。踏入冬季，市場對公司的關注度將有所增加，今個財政年度的中期業績將於月底公布。建議買入，目標價 6.5 元，止損價 5.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開後急挫，早段曾跌 420 點，隨後跌幅收窄至 176 點，午後再次受壓，最多曾跌 501 點，尾市反彈，收報 24870 點，跌 354 點或 1.4%。成交額按日增 8% 至 1283 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨買入約 9 億元，包括淨買入 3 億元騰訊 (700) 及 5 億元吉利汽車 (175) 股份，淨賣出 4 億元藥明生物 (2269) 及 3 億元港交所 (388) 股份。11 月以來淨買入 8 億元，10 月淨買入 98 億元。全周計，恒指跌 2.0%。

藍籌股 24 升 34 跌 2 持平。海底撈 (6862) 及舜宇光學 (2382) 升逾 5% 及 3%，為升幅最大藍籌。其次是李寧 (2331) 及恒基地產 (12) 升逾 2%。阿里健康 (241) 及吉利汽車 (175) 升 1%。中石油 (857) 跌近 5%，為跌幅最大藍籌。滙豐 (5)、阿里 (9988)、美團 (3690) 及石藥集團 (1093) 跌逾 3%。騰訊 (700)、藥明生物 (2269)、中生製藥 (1177) 及碧桂園 (2007) 跌近 3%。中海油 (883) 及中石化 (386) 跌 2%。

恒生科指跌 1.6%，收報 6276 點，成份股 6 升 23 跌 1 持平。大型科技股全線下跌，京東 (9618) 跌逾 4%，阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌逾 3%。

嗶哩嗶哩 (9626)、眾安在線 (6060) 及明源雲 (909) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 及汽車之家 (2518) 跌逾 2%。舜宇光學 (2382) 及華虹半導體 (1347) 升逾 3%，為表現最佳成份股。比亞迪電子 (285) 升 2%。全周計，恒生科指跌 1.6%。

板塊方面，啤酒及體育用品股上升。醫藥、石油、內房、物管、鋼鐵、火電、風電、電力設備、航運、煤炭及有色金屬股跑輸大市，跌幅居前。世茂集團 (813) 跌逾 13%，融創中國 (1918) 及雅居樂 (3383) 跌 7%。世茂服務 (873) 及金科服務 (9666) 跌逾 6%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 跌 6%-8%。華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 跌逾 5%。大唐新能源 (1798) 及新天綠色能源 (956) 跌逾 8% 及 6%，金風科技 (2018) 及龍源電力 (916) 跌逾 3%。東方電氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌逾 4%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 5%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 3%-5%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 7% 及 2%。

周五上証指數低開，早盤窄幅震盪，午後跌幅擴大，以接近全日低位收市，收報 3491.57 點，跌 1.0%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 1.0%。滬深兩市總成交約 11500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 6 億元，11 月以來淨買入 44 億元，10 月淨買入 328 億元。全周計，上証指數跌 1.6%，深証成指升 0.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國海關總署公布，中國 10 月以美元計，出口按年增長 27.1%，高於市場預期升 22.8%；進口按年增長 20.6%，遜於市場預期增長 26.2%。貿易順差 845.4 億美元，按年增加 47.5%。今年首 10 月，以美元計，出口按年增長 32.3%；進口按年增長 31.4%。貿易順差 5106.3 億美元，按年增加 36.6%。(信報)

美國勞工部公布，10 月非農業職位增加 53.1 萬個，市場預期增加 45 萬個；失業率為 4.6%，預期為 4.7%。(信報)

美國眾議院通過 1 萬億美元基建議案，並將其提交給總統拜登簽署成為法律。基建議案將用於交通基建的翻新和改造，大增美國政府在道路、橋樑、交通和機場方面的支出，恢復重要但老化的交通連接。(信報)

特斯拉 (Tesla) 創辦人馬斯克於 Twitter 發起投票，詢問他是否應該出售 10% 特斯拉持股。他又稱，無論結果如何都將遵守這次投票的結果。截至香港時間週日中午 12 時 30 分，該投票已經有超過 220 萬人參與，贊成馬斯克出售持股的佔 55.3%，反對的則佔 44.7%。(信報)

4) 個股訊息

海底撈 (6862) 宣布，決定調整分店擴張計劃，打算於年底前逐步關停約 300 間客流量相對較低、經營業績未及預期的分店，較早前大行預期縮減 150 間虧損分店的數目高出一倍。(信報)

萬科企業 (2202) 計劃分拆旗下物業管理公司萬物雲空間科技來港上市，萬科持有 62.9% 股份。該公司今年上半年營業收入為 103.83 億元人民幣，營業利潤達 10.43 億元人民幣。(信報)

據港交所權益披露顯示，中國恒大 (3333) 連續兩日減持恒騰網絡 (136)，周四在場內以均價 2.2922 元減持 1.5 億股，到周五再在場內以均價 2.0748 元沽售 1.8 億股，合共套現約 7.17 億元，持股量由 26.55% 降至 22.98%。(信報)

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