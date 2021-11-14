中國官媒強調房市調控「三穩」目標不變

中國官媒表示，儘使目前房市政策已經出現鬆綁，但房地產調控的「三穩目標」，即穩地價、穩房價、穩預期並不會改變，而開發商已被允許在銀行間市場註冊發行債務融資工具，不能解讀房地產調控出現鬆動。

報導內容又稱房地產狂漲的時代已經過去，但隨之而來則是更好的時代，例如萬達是一家不差的企業，以壯士斷腕的勇氣剔除業務擴張的「不良資產」，迅速將公司戰略調整至與政策同步的節奏，重回穩健發展軌道。中國那些出現財務危機的、瘋狂擴張的大中型開發商應以萬達為鑑。

(圖片: AFP)

對於中國房地產類股的後續走勢，報導強調市場普遍認為地產類股全數上漲是暫時的，未來走勢分歧在所難免的，那些財務安全、營運安全且發展趨勢佳的頭龍企業，才有可能受到資金的青睞。

另一方面，中國人民銀行調查統計司原司長盛松成指稱，房地產調控的大方向不會改變，政策不會再走回原路。在這點上，開發商不應該抱有幻想調控會消失。

他指出中資地產商目前面臨的流動性風險並非反映政策方向的問題，而是政策實施的強度、節奏以及政策疊加的影響，並認為中國房地產市場調控的基調和方向是正確的。

他表示市場在研究中國房市應注意房地產市場調控政策的強度和節奏，以及不同政策對開發商融資的疊加影響。