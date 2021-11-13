路透：中國大使館要求美企遊說國會 放棄抗中法案

路透報導，根據消息人士說法、以及商業文件和書信往來紀錄，中國駐美使館在最近幾周施壓美國企業、業界主管和商業組織，讓美國國會改變或放棄對中國負面的相關提案。

根據消息人士說法、以及路透取得的中國駐華盛頓大使館經濟商業辦公室的文件內容，該使館正在施壓企業主管遊說國會議員，以改變或放棄旨在提升美國競爭力的提案，否則美企可能失去中國市場和當地營收。

以提升美國競爭力為宗旨的「2021 美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act of 2021, USICA），今年 6 月在參議院獲得兩黨支持並過關。不過內容相關但更為聚焦的「確保美國全球領導力和參與法」(Eagle Act，又稱老鷹法案) 仍卡在眾議院，被擺在其他國內立法事項的順位後面。

路透指出，書信當中明白要求企業反對 USICA 和老鷹法案。北京當局認為，這些措施是美國對抗中國經濟和地緣實力的舉措。

據了解，中國的要求讓一些收到信函的人感到不安，擔心自己未來若針對這類提案向國會議員遊說，可能被認定違反「外國代理人登記法」(FARA)。中方未對此報導置評。

兩名消息來源透露，信件明白指出，若提倡去中國化的供應鏈，無可避免會導致中國對美國產品需求減少，導致美國企業失去中國的市場和營收。