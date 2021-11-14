DeFi「流動性即服務」正在迅猛崛起，速覽核心項目及創新

DeFi 流動性即服務通過提供更大的流動性和更高的資本效率，在不到一個季度的時間內吸引了 50 億美元的總鎖倉價值。

撰文：0xEvan

編譯：Perry Wang

流動性爲何非常重要？

流動性很重要，因爲所有加密貨幣的運行都依賴於流動性，就像世界依賴化石燃料能源運行一樣。具有較高流動性深度的 DeFi 協議和平臺將能夠支持更高效的交易，而隨着時間推移，會甩開其他協議和平臺形成了壟斷護城河，形成類似谷歌和微軟等公司隨意印鈔的賺錢方式。

事實證明，流動性挖礦是 DeFi 初創企業引導流動性的首選方法。這一方法最初在爲協議吸引流動性方面取得了巨大成功。不過，代價成本非常高昂，而且人們已經發現，作爲主要流動性提供者（LP）的收益耕種農民，出於經濟激勵，經常將收穫的代幣出售以鎖定個人收益。 這增加了代幣的拋壓，削弱了項目金庫的購買力，並損害了了協議長期持有者的代幣價值。

資本效率是金庫的一個關鍵指標，因爲項目方每週花費數以百萬美元，爲自己的項目吸引流動性。流動性即服務 (LaaS) 行業目前正出現迅猛發展勢頭，通過提供更大的流動性深度和更高的資本效率，在不到一個季度的時間內吸引了 50 億美元的總鎖倉價值（TVL）。 Curve Bribes、 Olympus Pro、Tokemak 和 UMA 等協議正成爲這一新興行業中的主要代表。

Curve Bribes —— 引導流動性

DeFi 協議可以參與 Curve bribes （賄賂）以增加流動性深度。 當協議參與 Curve bribes 時，他們通過賄賂來控制更大的投票權，通過這一手段將流動性引導至的自己期望的 Curve 資金池。

Abracadabra 協議利用賄賂獲得了巨大成功，爲該協議的去中心化代幣 MIM 創造了 超過 7 億美元的總流動性。作爲賄賂的結果，Curve 協議上 MIM 資金池中的 Curve Bribes 增加了流動性獎勵（SPELL + CRV 激勵），LP 因此可以獲得更高的收益。目前，大約 1400 萬美元 / 月（1.3 億個 SPELL 代幣 @ 0.028 美元）分配給 Curve Bribes ，以及 Curve 的新投票系統。按 1400 萬美元 / 月的速度，Abracadabra 的流動性深度取得明顯增加。

Olympus Pro —— 債券市場

Olympus Pro 允許協議創建一個市場，LP 可以在其中交易其 LP 代幣，以換取協議金庫中所持有的代幣，例如，治理代幣或庫中的其他代幣。該市場使得協議可以回購其流動性，並最終擁有所有流動性，從而能自己提供流動性，而無需支付大量資金來激勵流動性資金池。該市場使用 bonding 機制，通過自動價格發現來創建更有效的市場。

這一方式不僅通過擁有 LP 代幣增加了金庫資金的多元化，也降低了流動性成本，後者通常是項目最高的經常性資金支出之一。例如，Alchemix 每週釋出約 16,000 ALCX（約 3000 萬美元 / 月 @ ALCX = 475 美元）以激勵流動性池。 Olympus Pro 的一個潛在缺點是它需要高昂的前期成本才能開始回購流動性。項目方通常以折扣價出售治理代幣來籌集資金，以取代分配給 LP 的收益。

自 10 月份首次推出 Olympus Pro 以來，OP 債券已經爲我們的前七個合作伙伴——Abracadabra、Alchemix、Float Protocol、Frax、Pendle、ShapeShift 和 StakeDAO 獲得了 750 萬美元的流動性。 Olympus DAO 的 TVL 已從 2021 年 9 月的 1.5 億美元 增長到 近 40 億美元（本文撰寫於 2021 年 10 月末）。

Tokemark ——去中心化做市商

Tokemark 爲任何其他協議提供去中心化做市商服務，從而創造可持續的流動性和更具資本效率的市場。 Tokemak 團隊最初是從專業的 DeFi 做市公司 Fractal 分拆出來的。 Tokemark 最近開始了流動性部署工作，完成了其首次 C.o.R.E，第二次 C.o.R.E 計劃於 2021 年 11 月上旬啓動。截至 2021 年 10 月末，在不到 2 個月的時間裏，Tokemak 的 TVL 已 超過 10 億美元，並將於 2021 年 12 月通過 TOKE 投票權推出自己的引導流動性版本服務。

該項目中 LP 獎勵以 TOKE 支付，收取的交易費用在協議中累積。隨着時間推移，這些費用將達到臨界質量——「奇點」，可以讓協議能夠在不需要 LP 的情況下自我維持。之後，TOKE 持幣者可以以他們認爲合適的手段引導這些資本流動，賺取交易費用而無需再支付任何更多的 TOKE 獎勵，從而關閉流動性週期。

Success tokens——另一種金庫資金多元化的選擇

Success tokens （由 UMA 協議提出）使得 DAO 可以向投資者提供治理代幣的看漲期權。投資者爲代幣支付全價。 這可能會是一種從風險投資家甚至其他項目金庫等投資者手中籌集資金的有利方式，因爲兩個金庫就可以通過交換這些看漲期權來實現金庫資金的多元化。誰不想要自己最喜歡的 DeFi 項目的看漲期權？

Range Tokens 是一種獲得流動性的資本高效方式

UMA 推出的 Range tokens 使得 DAO 可以在沒有爆倉風險的前提下借入資金，同時實現金庫資金多元化。 Range tokens 的功能類似於可轉換債券。使用 Range tokens 籌集資金的優勢在於，治理代幣稍後出售，提前假定治理代幣的價值高於最初籌集資金時的價格，從而提高治理代幣的資本效率。治理代幣可用於開立由 Range tokens 組成的無風險抵押債務頭寸，項目方使用籌集的資金爲金庫的購買 / 支出提供資金，例如使用 Olympus Pro Bonds 或 Tokemak 購買流動性。

UMA 使用 Range tokens 試點計劃從投資者手中 籌集了 260 萬美元資金。 Range tokens 的期限爲 3 個月，APY 收益率爲 25%，爲 UMA 代幣設定的價格範圍在 4 美元到 12 美元之間。 如果到期時 UMA 價格高於 12 美元，則投資者獲得的有效 APY 高於 25%，因爲投資者實際相當於持有 12 美元的看漲期權。 如果屆時 UMA 價格低於 4 美元，則投資者的實際 APY 收益低於 25%，但投資者實際持有 4 美元看跌期權的空頭頭寸。 UMA 項目方和投資者之間以 1:1 的比例完成分配，以提高速度和簡單性，但可以靈活地滿足財政部需求的最佳分配方式。

KPI 期權可以激勵金庫更有效地獲得流動性

KPI 期權是由 UMA 推出的金融衍生合約，使協議可以激勵實現特定 KPI （關鍵績效指標）目標的工作，並根據 KPI 指標的實現情況支付獎勵。KPI 期權提供了 流動性激勵的替代方案，並試圖將 LP 所獲得的激勵與協議自身的激勵保持一致，以防止代幣的過度拋壓，同時增加流動性深度，實現的流動性深度越大，項目方就會支付更多獎勵。

儘管當前的方法對更高的流動性深度予以獎勵，但這種方案的資本效率不佳，因爲 KPI 期權越成功，實現的流動性深度越高，資金支出的成本就越高。相反，KPI 期權應該激勵採用 LaaS 服務，例如 Curve Bribes、Olympus Pro 和 Tokemak。這將增加一種新的經濟激勵措施，以激勵可持續性更佳的流動性資金獲取戰略。

總結

LaaS 是一個迅猛增長的加密基礎設施行業，其需求量很高，因爲每家 DeFi 協議都需要流動性。隨着各家協議瘋搶當前可用的 LaaS 服務，並非所有協議都在利用最具資本效率的方式來實現可持續的流動性採購。隨着 DeFi 領域的不斷進步，LaaS 將繼續蓬勃發展，並將創建未來 DeFi 行業所需的金融服務樂高。