聯發科5G旗艦晶片發表會、三金重量級法說 本周大事預告

聯發科將在周五發表最新 5G 旗艦款手機晶片，市場預期，該款將是首顆採用台積電 4 奈米製程的手機晶片，也令市場引頸期盼，另外，台新金、國泰金、永豐金三金也將在本周接力召開法說會，釋出明年景氣展望、各國央行政策影響預估等，以下是本周大事預告：

聯發科 5G 旗艦晶片周五亮相 估採用台積電 4 奈米製程

聯發科 (2454-TW) 周五 (19 日) 將舉辦高峰會，預計釋出最新 5G 旗艦手機晶片，市場預期，該款命名為天璣 2000，成為全球首顆採用台積電 4 奈米的手機晶片，外界也聚焦全球 OEM 採用名單，預計年底前就可開始出貨。

值得注意的是，聯發科首次將發表會貼合歐美時間，不僅要滿足該地區的產業分析師及媒體，也是象徵強攻歐美市場的決心。

三金控法說接力登場 外界關注三大焦點

繼開發金、玉山金 11 月初召開法說會後，本周進入金控重量級法說會高峰，台新金、國泰金、永豐金等三家金控將陸續在周一、二、三接棒登場，屆時除了獲利表現，外界也關注第四季、明年景氣展望，以及美國縮減購債 11 月啟動，各金控後續的資本市場投資策略等。

工研院院士第 10 屆授證典禮 聯強苗豐強、旺宏盧志遠出席

工研院將周二 (16 日) 舉辦第十屆工研院院士授證典禮暨院士論壇，將揭曉今年工研院新科院士，並集結歷任重量級工研院院士，包括聯華神通董事長苗豐強、旺宏總經理盧志遠、亞力電機總裁楊振通等大咖，分享臺灣面對 2050 淨零碳排的挑戰與契機。