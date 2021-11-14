台灣大蟬連DJSI世界指數全球電信業第一名 蔡明忠：2040年100%使用再生能源

道瓊永續指數 (DJSI)2021 年評選結果出爐，台灣大哥大 (3045-TW) 以總成績 91 分，蟬連全球電信產業世界指數第一名，連續五年入選最高等級「世界指數」(DJSI World) 排行榜，連續第十年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。

在治理、環境、社會三大面向總計 24 項評分項目當中，台灣大哥大有 13 項獲產業最高分，其中 12 項獲滿分，當中以環境面向 (Environmental Dimension) 及社會面向 (Social Dimension) 表現最為突出，成績優於全球 98% 的電信業，顯示台灣大持續推動永續的努力，深獲國際評比機構高度肯定。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，面對日益嚴重的極端氣候，企業必須以更高標準自我鞭策，將永續付諸行動，與環境共生共好。近日聯合國氣候峰會 (COP26) 上，各國領袖達成本世紀中葉全球「淨零排放」的共識，台灣大董事會已通過 2040 年 100% 使用再生能源的目標。

蔡明忠強調，台灣大就是要全力推動減碳，100% 使用再生能源，即使成本評估超過百億元以上，但這正是一家永續企業該有的承擔與決心。

蔡明忠指出，為了因應氣候變遷對於企業財務造成的衝擊，台灣大哥大自 2018 年導入 TCFD 氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)，作為評估企業氣候風險管理的最高架構，預估公司從 2022 年到 2030 年使用綠電、碳費、減碳等成本，總投入金額將超過 100 億元，董事會已確認評估內容，全公司也凝聚減碳共識，將攜手供應商與利害關係人，全力朝向「淨零排放」的目標邁進。

綜觀台灣大在 DJSI 的表現，包括治理面向中的「創新管理」(Innovation management)、環境面向中的「營運生態效益」、以及社會面向的職業健康 / 安全 (Occupational Health and Safety) 等細項，成績都大幅躍進，晉升全產業第一。

另外在重大性 (Materiality)、政策影響 (Policy Influence)、網路可靠性 (Network Reliability)、企業公民與慈善事業 (Corporate Citizenship and Philanthropy)，以及利害關係人議合 (Stakeholder Engagement)，連續 3 年都獲得滿分。

台灣大總經理林之晨表示，很開心公司追求永續的努力獲得世界肯定，特別感謝董事會全力支持，以及所有同仁主動積極，讓我們在 ESG 的各個面向均衡發展，不斷進步。台灣大將持續以「永續思維、誠信踏實」的態度，攜手所有利害關係人，共同打造永續的未來。

在環境面向，台灣大陸續推動自建綠能電廠、購買綠電等政策，提升綠能使用占比，並明訂 2030 年 IDC 雲端機房 100% 使用綠能。董事會在今年第三季也通過 2040 年達成 100% 使用再生能源的目標，並規劃今年底正式加入全球再生能源倡議組織 RE100。

同時因應 5G 發展現況，重新送審通過 SBT(科學基礎減碳目標)，預計在 2030 年較 2019 減少範疇一和範疇二碳排放量 30%，範疇三排放量較 2019 年減少 15%。同時攜手供應商落實永續供應鏈整合策略，100% 簽署誠信聲明及安衛環切結書，並將供應商 ESG 量化績效評估列為領標要件，共同朝向「淨零排放」邁進。

在社會面向，台灣大結合企業科技核心，推動「用科技擁抱愛」，發展超過 20 項社會參與專案，涵蓋社區關懷、科技公益、扶植文創、科技共融、社會急難應變等多元面向的弱勢關懷服務，全力提升偏鄉及弱勢家庭的數位競爭力。

特別是在疫情爆發期間，發起「一人一平板 停課不停學」活動，緊急替偏鄉學童募集並出貨 2,257 台平板，讓孩子們的學習不會因疫情而中斷。同時，更透過網路啟動「Bilingual Online 百齡果在線遠距志工英語陪讀計畫」與「Coding Fun 偏鄉玩程式」課程，促進偏鄉的數位近用，縮短數位落差。

此外，台灣大提供優厚的員工福利，並且長期持續聘用身障員工，人數高於法令規定的 1.7 倍，提供網路技術優化、系統開發維運、門市 / 客服銷售、市調等多元化工作機會。今年 5 月疫情爆發，台灣大即刻啟動全員居家上班，即使邁入「後疫情時代」，除了門市等同仁外，至今仍有近 8 成員工居家辦公，減少通勤染疫風險，並提供給薪防疫照顧假等多項員工照護計畫，營運績效在疫情期間也屢創新高，展現逆風而行的企業韌性。

公司治理面向，台灣大創下電信業先例，董事會成員中獨立董事過半，去年更選任兩位外籍獨董，強化公司監管，提升多元化與國際化，並推廣創新文化，鼓勵員工創新提案，包含新設「工作創新與改善貢獻獎」及「發明專利獎金」兩項獎勵措施，並給予孵育及媒合資源，累積孵育提案超過 20 項，同時成立跨單位業務交流社團，強化轉型科技的人才培育，將創新的 DNA 深植於企業文化中。

台灣大持續強化公司永續作為，成績獲得國內外多項大獎肯定，截至 2020 年連續兩年入選 CDP 氣候變遷「A」級企業、今年獲選國際永續評比機構 S&P Global 發行之《2021 永續年鑑》金獎 (Gold Class Sustainability Award)，為全球電信業最佳表現，此外，公司連續第 4 年獲得 ISS-ESG Prime 等級的肯定。

國內評比方面，台灣大連續十四年獲《天下永續公民獎》前十大企業、連續四年入選「臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）、三度蟬連《遠見雜誌》ESG 綜合績效電信業組「首獎」，更獲得《台灣永續獎》十項大獎，是全國電信業唯一 6 度獲『十大永續典範獎』殊榮的企業。