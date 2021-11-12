拜登簽署安全設備法 強化對華為、中興等中資企業限制

美國總統拜登周四（11 日）簽署「安全設備法」（Secure Equipment Act），禁止華為、中興等對美國構成國安威脅的中資公司，取得美國監管機關核發的新設備許可。

拜登簽署此法案的時機，正逢「拜席會」傳將於下周一（15 日）召開，拜登和中國國家主席習近平將以視訊方式會晤。

安全設備法要求美國聯邦通訊委員會（FCC）不得再對已列入威脅國家安全管制名單的公司進行審議或頒發新的設備執照，被視為美國政府打擊中國電信與科技公司的最新措施。該法案先在眾議院以 420 票對 4 票通過，接著 10 月 28 日獲得參議院一致通過。

FCC 委員會成員 Brendan Carr 表示，自 2018 年以來，FCC 已核准 3000 多份華為的申請書，而新法將有助於避免華為、中興等有國安疑慮的公司影響美國通信網路。

FCC 今年 3 月依據「2019 年安全和可信通信網路法」，將華為、中興、海能達通信、杭州海康威視和浙江大華這 5 家中資企業視為對美國國安造成威脅的公司，並列入管制名單。

隨後 FCC 在 6 月投票通過，禁止中資企業參與美國電信網路建置，並表示可能撤銷先前核准的營運許可。 FCC 上月再以國家安全為由，撤銷中國電信在美子公司的營運權。