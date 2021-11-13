WSJ調查：多家美企大力投資中國半導體業 英特爾、紅衫資本均入列

就在美國努力維繫在關鍵技術的領先地位，防止中國大步追趕之際，華爾街日報 (WSJ) 一項調查顯示，過去 4 年來，英特爾與紅衫資本等知名美企與創投公司，對中國半導體業的投資案仍大增 2 倍，形同在這場科技戰中助中國一臂之力。

美國智庫榮鼎集團 (Rhodium Group) 的數據分析結果顯示，2017 年至 2020 年期間，美國風投公司、半導體巨頭與其他私人投資者，共參與中國半導體產業的 58 筆投資交易，較前 4 年增逾 2 倍。

榮鼎表示，2017 年以來，美國創投和私人投資者參與的中國晶片產業投資交易數，平均每年約達 14 至 15 筆，去年卻突增至 20 筆，創下歷史新高。

此外，PitchBook Data 期刊數據顯示，作為最積極的投資方之一，英特爾 (INTC-US) 正在支持一家名為概倫電子 (Primarius Technologies) 的中國晶片設計工具商。

華爾街日報還發現，去年初以來，紅衫資本 (Sequoia Capital)、Lightspeed Venture Partners、經緯創投(Matrix Partners) 以及紅點創投 (Redpoint Ventures) 的中國部門，已對中國晶片產業進行至少 67 次投資。

其中，紅杉資本的中國部門，去年迄今至少對中國晶片業進行 40 項投資，包含對中國 GPU 供應商上海沐曦積體電路和北京摩爾線程的投資案。

華爾街日報指出，雖然多數投資金額都沒有披露，但美國投資者參與的融資案，至少為中國晶片新創籌集數十億美元資金。

然而，部分美國資方似乎對上述投資不以為意。英特爾風投部門表示，該公司對中國晶片公司的報酬率僅不到全球投資組合的 10%，紅衫資本與紅點資本也表示，上述投資案均為其在當地的獨立團隊所作的投資決策。