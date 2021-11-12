看多期權交易量攀至近1年高位 交易員偏愛特斯拉、亞馬遜

近期股票期權交易活動熱烈，最新數據顯示，對於科技股的樂觀前景，將上周的看多期權交易量推升至近 1 年高位，且交易員目標多半集中在特斯拉 (TSLA-US) 與亞馬遜 (AMZN-US)。

芝加哥期權全球市場交易所 (Cboe Global Markets) 數據顯示，上周看多期權的交易量寫下 1 月以來最高水平，且高盛 (Goldman Sachs) 指出，10 月所有期權交易活動當中，有一半以上集中在特斯拉和亞馬遜。

大摩也稱，多數看多期權交易活動集中在以科技股為主的那斯達克 100 指數。此外，Nvidia(NVDA-US)、高通 (QCOM-US) 和 AMD(AMD-US) 等晶片股的強勁走勢，也是人們相繼湧入期權市場的原因。

從看多期權的交易熱潮可觀察出，即使標普 500 指數今年迄今已漲 25%，仍有許多投資人看好股票繼續走揚，特斯拉近期股價暴漲，正好適逢期權交易活動噴發。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美國股票和衍生商品策略主管 Greg Boutle 認為，近來的期權交易熱潮可能帶動更明顯的趨勢，但也存在風險，一旦人們相繼退出，就可能擴大趨勢反轉勢頭。

部分交易員和策略師也警告，過多的交易活動可能加劇市場震盪，導致更大的反彈，屆時市場恐須承受更激烈的影響。