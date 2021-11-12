定期定額買啥好？行家私藏的基金清單

「鉅亨買基金」提供超殺優惠，2021 年底前 10 大基金系列定時定額 10 年 0 手續費，想要長期定時定額投資的人一定不能錯過，但是要選哪些基金一起走十年？「鉅亨買基金」利用平台大數據剖析用戶最愛的定期定額基金，交叉比對超過 13 萬筆資料，找出三大行家族群 - 金融業、高資產族群和中小企業主，對哪些定時定額基金最感興趣，也許你可以從中找到適合的基金。

1. 金融業內專家最愛趨勢股基金

金融行家喜歡找熱門主題基金，而且大多投資在台灣以外的股票型基金，科技、AI 和成長類股是金融業專家們常見的選擇，以主動選股聞名的「摩根士丹利美國增長」是最熱門的基金，這檔基金選擇具有成長性的創新公司，是標準的成長股題材基金。此外，投資於廣泛科技類股的「摩根美國科技」和「貝萊德世界科技」同樣受到金融業的喜愛，專注於 AI 主題的安聯 AI 人工智慧也是這族群的口袋名單。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/10/31，在每個月最後一個交易日投入。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 有錢人偏愛分散投資

對於高資產的人來說，保全資產和創造現金流是第一順位。因此，這類人偏愛波動較低的資產。像是有配息的平衡型基金－「安聯收益成長基金」，分散投資在股票、美國高收益債和可轉債，加上長期績效不俗，獲得高資產族群的青睞。

相較一般人會選摩根士丹利美國增長基金，高資產族群則偏愛廣泛投資在全球股票的「摩根士丹利環球機會」。此外，高股息也是這族群的最愛。例如，「貝萊德全球智慧數據股票入息」和「元大台灣高股息優質龍頭基金」。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/10/31，在每個月最後一個交易日投入。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以台幣計算至 2021/10/31，在每個月最後一個交易日投入。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 中小企業主最愛猛將型基金

中小企業主則發揮了台灣老闆敢衝敢拚的精神，再加上資金銀彈充足，使得基金的選擇更加積極。以區域別來說，相對看好台股基金，尤其近期對「統一奔騰」的關注度上升，另外一檔同樣受關注的則是「野村優質」。台股以外的股票型基金，則以「法巴能源轉型股票」、「貝萊德世界科技」和「路博邁美國小型企業」等爆發力十足的選擇最常見，但也有部分企業主喜歡像「貝萊德全球智慧數據股票入息」這種波動較低的標的。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以台幣計算至 2021/10/31，在每個月最後一個交易日投入。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/10/31，在每個月最後一個交易日投入。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

定期定額分散進場風險，標的跟著行家選

即使全球經濟狀況逐漸復甦，但是未來仍存在許多不確定性，這種時候透過定時定額投資，可以降低風險。如果不知道要選什麼的人，可以參考看看行家都選哪些基金，從中選出適合自己長期投資的好標的，再搭配鉅亨買基金的定期定額活動，可以省下一筆可觀的費用。

鉅亨精選基金

>>> 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 (美元)

>>> 摩根基金 -JPM 美國科技 (美元)-A 股 (累計)

>>> 野村優質基金 - 累積類型新臺幣計價

>>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

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