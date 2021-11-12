〈財報〉日本面板廠JDI上半年虧87億日圓 上修營收預測

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(Japan Display Inc.) 在週五 (12 日) 盤後公布最新財報資料，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 上半年的合併營業虧損 70 億日圓，歸屬股東淨損 87 億日圓，JDI 並上調全年營收預測，估達 2970 億日圓，較原先預測上修 170 億日圓，JDI 去年共虧損 426 億日圓。

JDI 股價 12 日收在每股 38 日圓，較上一個交易日上漲 2.70% 或 1 日圓。

基於日本會計準則的 2021 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年減 31.0% 至 1378 億日圓。

營業虧損報 70 億日圓。(去年同期報 98 億日圓虧損)

經常虧損報 75 億日圓。(去年同期報 152 億日圓虧損)

歸屬公司股東淨損報 87 億日圓。(去年同期報 362 億日圓淨損)

各主要部門的 2021 年度 H1 期間營收表現：

行動領域報年減 53.6% 至 621 億日圓。

車用領域報年增 15.3% 至 447 億日圓。

非行動領域報年增 14.5% 至 309 億日圓。

其中在行動領域方面，由於主要客戶的美國蘋果公司 (AAPL-US) 擴大採用 OLED 面板，這也造成 LCD 面板的需求大減，整體營收占比也從去年同期的 67.1% 下降到 45.1%。

車用領域方面，儀表面板及抬頭顯示器等需求回溫，整體營收占比從去年同期的 19.4% 上揚至 32.5%。預測下半年的材料調度將走向穩定，且營收表現也會超越去年同期。

非行動領域方面，該領域包含數位相機及穿戴裝置等民用設備顯示器、醫療用途等商用顯示器、以及專利權等其他收入，上半年的穿戴裝置用途 OLED 顯示器和 VR 用超高解析度 LCD 顯示器的銷額大增，整體營收占比從去年同期的 13.5% 上揚至 22.4%。該領域也遇到材料短缺的影響，預測下半年仍有部分產品生產會受到材料短缺影響，不過也預測營收表現會超越去年同期。

基於日本會計準則的 2021 年度合併財報關鍵數據：