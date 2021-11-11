外資再賣面板雙虎 大砍華碩集團23.34億元

台股今 (11) 日下跌超過百點，收在 17452 點，跌破五日線，外資也站賣方，並再賣超群創、友達，且以金額計算，華碩集團包括華碩、祥碩、景碩，全數入列賣超前十名，合計金額達 23.34 億元，占外資今日賣超金額的三分之一。

三大法人今日全站賣方，合計賣超 79.62 億元，外資賣超 70.71 億元，投信賣超 3.2 億元，自營商賣超 5.75 億元；期貨方面，外資期現貨同步做空，加碼空單 1477 口，空單未平倉口數 17990 口。

觀察外資賣超對象，皆瞄準日前強勢個股，包括聯電、欣興、新光金等，張數皆達 7000 張以上，群創也再遭提款，張數 1 萬張，友達也有 5000 張，其餘個股如中鴻、康舒、鴻海、元大金也入列賣超前十名。

買超標的方面，外資持續看好空運發展，再加碼華航近 5.3 萬張，已連 13 買，累積買超張數高達 38 萬張，長榮航也有 23 萬張，同時也看好隨著升息步伐越來越靠近，金控股獲利可望增加，買超玉山金、開發金、永豐金三金個股。

投信、自營商則雙雙看好偉詮電，攜手買超逾 3000 張，不過對於華航看法則分期，投信買超 1816 張、自營商則賣超 1360 張，尤其自營商對航運股獲利了結意味濃厚，賣超前五名就有四名航運股。