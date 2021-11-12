今年全球伺服器出貨低預期估1700萬台 明年估增6%

第三季全球伺服器受 IC、零組件缺料影響，出貨量低於預期，研調機構 DIGITIMES Research 今 (12) 日表示，在美系、中系大型資料中心需求轉強，加上擴大採購搭載新一代 CPU 機種，本季出貨量可望保持成長，但下修全年出貨目標至 1700 萬台，年增幅也收斂至 4.5%，明年則估將保持年增 6%。

DIGITIMES Research 表示，受短缺影響，第三季全球伺服器出貨量季增幅僅達 8.5%，低於原預期 13%，但隨著部分遞延訂單出貨，加上 IC 短缺問題可望較上季緩解，估本季全球伺服器出貨量將季增 2.6%。

DIGITIMES Research 進一步指出，第四季雲端資料中心客戶拉貨需求轉強，估北美四大資料中心亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US)、臉書 (FB-US) 伺服器需求量將季增近 1 成，中國市場方面，浪潮同樣在 BAT、字節跳動等恢復拉貨下，出貨量也可望季增逾 1 成，全年來看，估上、下半年伺服器出貨比約為 46:54。

受惠全球資料中心需求轉熱，市場看好，雲端資料中心廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等營運也可望受惠。

展望明年，DIGITIMES Research 認為，雲端服務、線上平台仍是伺服器出貨成長主力動能，加上英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 新一代平台 Eagle Stream、第四代 Epyc 將在下半年逐漸放量，IC 短缺問題也可望進一步紓解，估明年全球伺服器出貨將保持成長，年增逾 6%。