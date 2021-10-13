台伺服器ODM廠拿下全球逾9成市占 海外布局腳步不變

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (13) 日指出，今年全球伺服器仍為台廠天下，包含廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 與旗下緯穎 (6669-TW)、英業達(2356-TW)、鴻海(2317-TW) 等，合計可拿下全球近 9 成市占，不過受貿易戰、地緣政治、疫情影響，廠商近年持續加速布局中國境外產線，台廠也已將部分產能移回台灣。

集邦表示，伺服器 ODM 廠為調節關稅，同時貼近客戶、降低風險，近年加速擴大布局中國境外產線趨勢不變，估今年全球伺服器 ODM 廠在中國境內生產比重將年減 7%，主要轉往台灣、墨西哥、捷克、東南亞等地生產。

集邦觀察，與主機板生產基地配合的組裝廠，將維持彈性預留 L6(主機板製造業務) 產能，包含英業達、緯創集團 (含緯穎)、鴻海近期就在新墨西哥州、捷克等地，增加伺服器主機板生產線，以利調配。

集邦進一步指出，北美雲端服務供應商 (CSP) 近年就要求 ODM 廠轉移 L6 產線至台灣、東南亞等基地，但出貨至非美地區產品，則維持既有中國生產基地運作；服務商方面，目前除 Google(GOOG-US)、臉書 (FB-US) 已在台灣建置產線外，亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 也計劃轉移部分產線至台灣。

從各大伺服器 ODM 廠執行進度分析，集邦認為，英業達、緯創集團、廣達、鴻海都相當積極，英業達繼去年在桃園龜山擴增 3 條產線後，目前已有 8 條產線，緯創除南科增設數條產線備用外，年底也鎖定東南亞基地強化調度，廣達則以台灣、泰國為重，鴻海也計畫擴大桃園廠容積率。